Суд Гааги может выдать еще один ордер на арест Путина за преступления "вагнеровцев" — ГУР

Новый ордер может ожидать не только Путин.

В Главном управлении разведки считают возможной выдачу нового ордера от Международного уголовного суда (МКС) на арест президента РФ Владимир Путина по поводу преступлений ЧВК "Вагнер".

Об этом в эфире телеканала "FREEДОМ" сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, отвечая на вопрос, возможна ли выдача этого ордера, передает "Укринформ".

"А почему и нет? Мы знаем, что работа МКС – это сложный процесс. Но тем не менее, и по этим эпизодам, и по многим другим преступлениям Путина, его режиму и путинской России возможны новые расследования и соответствующие решения", — отметил Юсов.

Напомним, дело о депортации украинских детей – не единственное, которое расследует МКС, что потенциально может привести к новым ордерам на арест Путина. Новые ордера, прежде всего, зависят от действий прокурора МКС.

Международный уголовный суд потенциально может выдать новые ордера на арест президента России Владимира Путина и высшего руководства страны, в том числе по делу о преступлениях ЧВК "Вагнер".

После июньской попытки мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Путин признал, что наемники компании полностью финансировались из российского бюджета. Это заявление открывает новые возможности для прокуроров МКС расследовать массовые военные преступления боевиков "Вагнера" и проводить прямую связь между этими преступлениями и руководством РФ.

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