Суд над Трампом: экс-президент США сделал заявление о своей невиновности

Экс-президент США Дональд Трамп в суде Нью-Йорка не признал себя виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Об этом пишет CBS News.

Бывший президент Дональд Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинительного заключения.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство в суде Манхэттена. Американские журналисты отмечают, что Трамп не сделал никаких заявлений перед началом заседания, хотя СМИ ожидали услышать от него реакцию. Это связывают с тем, что коммуникационщики бывшего лидера США еще не согласовали позицию по поводу происшествия.

Фото: Associated Press

Также перед помещением начинают собираться, как поклонники, так и оппоненты одиозного экс-президента.

Напомним, 4 апреля экспрезидент США Дональд Трамп был арестован после того, как он прибыл в офис окружного прокурора Мангеттена. Там политик находился под стражей полиции. Наручники на Трампа не одевали.

Трампа подозревают в том, что он из своего избирательного фонда тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз 130 тыс. дол. за молчание об их романе. За это ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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