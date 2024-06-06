Суд наказал виновных в смерти украинца в вытрезвителе Польши: кто и какие приговоры получил

Суд Вроцлава вынес 6 июня приговоры по делу об убийстве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе в Польше. Семеро обвиняемых получили тюремные сроки.

Об этом сообщает PAP.

Суд вынес приговоры для семи лиц, признанных виновными в смерти Никифоренко во Вроцлавском центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения. Так, обвиняемые по делу полицейские, опекуны и врач получили от 1,5 до 5 лет тюремного заключения.

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Суд признал обвиняемых виновными в убийстве по неосторожности, поскольку они привели к смерти гражданина Украины путем избиения и насильственного прижатия. Что касается врача, то суд признал его виновным в отсутствии реакции на применение к Никифоренко таких мер принуждения.

Самое суровое наказание – 5 лет тюрьмы – получили двое экс-работников полиции. Двух других бывших правоохранителей, врача и двух работников вытрезвителя приговорили к заключению на сроки от 1,5 до 4 лет. Врач получил 3 года лишения свободы. Еще два работника вытрезвителя были оправданы.

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Расследование по делу проводилось региональной прокуратурой в Щецине. По версии прокуратуры, "трое полицейских и два смотрителя-фельдшера в помещении Вроцлавского центра помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения превысили свои полномочия, применив меры прямого принуждения". По мнению следователей, указанные лица действовали сообща и по согласованию.

"Фактически они участвовали в избиении и физическом издевательстве над юридически бесправной жертвой, к которой после того, как ее схватили и привели к недееспособности с помощью ремней, применили физическое насилие. Оно заключалось, в частности, в прижатии головы, верхней части туловища и ног потерпевшего к матрацу кровати, прижатию верхней части туловища и поясницы потерпевшего коленом, сидении на лежачем пострадавшем и прижатии его всем своим весом к матрацу, нанесении ударов рукой и кулаком в область поясницы и головы или плечевого пояса, зажимании руками шеи потерпевшего, нанесении ударов дубинкой типа "тонфа" в область поясницы", – говорится в обвинительном заключении прокуратуры.

По мнению обвинения, из-за этого потерпевший не смог свободно дышать и умер в результате насильственного удушения.

Напомним, украинец Дмитрий Никифоренко умер 30 июля 2021 года во Вроцлаве после задержания полицией и жестокого избиения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но не вел себя агрессивно. При этом правоохранители избивали и душили украинца.

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