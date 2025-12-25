Суд обязал мать привезти сына к бабушке на Рождество

Пенсионеры

В Индии Высокий суд Бомбея обязал женщину привезти своего 14-летнего сына из Дели в Мумбаи, чтобы он мог встретиться со своей 90-летней бабушкой на Рождество.

Об этом пишет Times of India.

Также суд установил график ежемесячных посещений после того, как бабушка обратилась в суд с петицией habeas corpus (о законности удержания лица).

Сын бабушки, Сангиты Садвани, умер несколько лет назад, после чего отношения между ней и матерью ребенка испортились. В петиции отмечалось, что, несмотря на многочисленные просьбы, бабушка была полностью лишена возможности видеться или общаться с внуком, что вызвало ей глубокие эмоциональные страдания.

Интересы истицы представляла юридическая фирма M/s YNA Legal LLP в лице адвокатов Анви Мехты, доктора Суручи Дешпанде Юсуф и доктора Юсуфа Икбала Юсуфа.

Во время слушания мать ребенка сообщила суду, что сейчас она с сыном проживает в Дели.

Коллегия судей в составе Бхарати Дангре и Шьяма Чандака постановила: «Учитывая эти обстоятельства, а также то, что 25 декабря является рождественским праздником, мы обязываем мать привезти несовершеннолетнего в Мумбаи и доставить его по месту жительства истицы между 11:00 и 12:00. Ребенку разрешено находиться в компании бабушки до 17:00. Поскольку мать едет из Дели, мы также ожидаем еще одного визита ребенка к бабушке перед тем, как они вернутся обратно».

Высокий суд также постановил, что ребенок должен беспрекословно посещать бабушку каждое второе или четвертое воскресенье месяца. Мать должна либо сопровождать ребенка, либо обеспечивать его визит. Кроме того, мать обязали предоставить свой адрес в Дели и контактные данные следственному офицеру.

Бабушка также привлекла полицию как сторону в деле. Учитывая эти указания, суд закрыл рассмотрение петиции, считая, что требования истицы были существенно удовлетворены.

