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Суд обязал Трампа выплатить The New York Times 400 тысяч долларов

Суд обязал Трампа выплатить The New York Times 400 тысяч долларов

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Газета опубликовала расследование, что бывший президент США принимал участие в сомнительных налоговых схемах.

Верховный суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить почти $400 тысяч за судебные издержки после проигранного иска против издания The New York Times.

Об этом пишет BBC.

В 2021 году Трамп потребовал от издания выплатить ему $100 миллионов компенсации из-за расследования его махинации с неуплатой налогов. Также он утверждал, что New York Times и его племянница Мэри Трамп сговорились, чтобы раздобыть его декларацию.

Суд отклонил иск Трампа, ведь его требования "не соответствовали конституционному праву", а самого Трампа обязали возместить расходы издания. Статьи же о финансовых делах Трампа получили Пулитцеровскую премию.

Следует отметить, что в общей сложности против Трампа выдвинули 91 обвинение по четырем уголовным делам. Среди прочего, речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсифицировать результаты выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

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