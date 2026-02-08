Суд обязал Uber выплатить 8,5 млн женщине из-за сексуального насилия водителя такси

Uber проиграл суд жертве сексуального насилия / © Associated Press

Федеральное жюри в Финиксе (США) постановило Uber выплатить 8,5 млн долларов после того, как признало компанию ответственной в иске женщины, заявившей о сексуальном насилии со стороны водителя. Такой вердикт может стать ориентиром тысяч подобных дел против сервиса заказа поездок.

Об этом говорится в сообщении The Guardian.

Иск подала Джейлин Дин, и это было первое дело из более 3 000 схожих исков против Uber, объединенных в федеральном суде США. Так называемые тестовые дела (bellwether trials) используются для проверки юридических позиций и оценки стоимости претензий для возможных урегулирований.

Сколько требовали адвокаты истицы и сколько получили

Жюри определило, что водитель был сотрудником Uber, поэтому компания несет ответственность за его действия. Дин получила 8,5 млн долларов как компенсацию ущерба, но суд не присудил штрафные выплаты.

Издание отмечает, что адвокаты истицы требовали более 140 млн. долларов.

Представитель Uber в заявлении отметил, что жюри отклонило другие претензии Дин по поводу небрежности компании или дефектов систем безопасности, добавив, что компания планирует обжаловать решение.

«Этот вердикт подтверждает, что Uber действовал ответственно и существенно инвестировал в безопасность пассажиров», — заявили в компании.

Адвокат Джейлин Дин Сара Лондон отметила, что вердикт «подтверждает правоту тысяч пострадавших, которые отважились заявить о себе и требовать ответственности от Uber за приоритет прибыли над безопасностью пассажиров». Если решение будет подтверждено в апелляции, оно может стать прецедентом для других судебных процессов против Uber, отметил адвокат Джон Карпентер, не участвующий в исках Uber.

По его словам, хотя каждое дело о сексуальном насилии оценивается индивидуально, сумма 8,5 млн. долларов может стать ориентиром для других подобных случаев.

Что известно о деле

Жительница Оклахомы Дин подала иск против Uber 2023 года, спустя месяц после инцидента в Аризоне. Она утверждает, что компания знала о волне сексуальных нападений со стороны водителей, но не приняла базовые меры для повышения безопасности пассажиров. Такие обвинения уже давно преследуют компанию, привлекая внимание СМИ и Конгресса США.

Адвокат Дин Александра Волш во время заключительных аргументов отметила, что Uber позиционировал себя как безопасный сервис для женщин, особенно путешествующих ночью или после употребления алкоголя.

«Женщины знают, что мир опасен. Мы знаем о риске сексуального насилия. Uber заставил нас поверить, что их сервис безопасен», — сказала Волш.

Uber, которая сталкивалась с многочисленными проблемами безопасности, включая критику за слабую проверку водителей и приоритет роста над защитой пассажиров, заявляет, что не должна нести ответственность за уголовные действия водителей, поскольку они являются независимыми подрядчиками. Компания утверждает, что ее проверки и предупреждения о рисках достаточно.

Адвокат Uber Ким Буэно отметила водителя во время заключительных аргументов.

«У него не было криминального прошлого. Никакого. Был 10 000 поездок через приложение и почти идеальный рейтинг. Можно ли было это предсказать для Uber? Ответ нет», — говорится в комментарии.

В иске Дин указала, что на момент заказа Uber она была под хмельком и попросила водителя отвезти ее от дома парня в гостиницу. По словам истицы, водитель задавал ей непристойные вопросы во время поездки, а затем остановил машину и изнасиловал ее.

Что известно о других делах Uber

Судья федерального суда Чарльз Брейер, обычно работающий в Сан-Франциско, рассматривал дело в Финиксе. Он курирует все подобные федеральные дела против Uber, централизованные в его суде в Сан-Франциско. Кроме того, Uber отвечает по более чем 500 делам в судах Калифорнии. Единственное дело, которое дошло до судебного разбирательства, завершилось в сентябре победой Uber: жюри признало, что компания проявила халатность в мерах безопасности, но эта халатность не была ключевым фактором, нанесшим ущерб женщине.

