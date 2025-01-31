Суд оправдал мужчину за изнасилование во сне: подробности шокирующей истории

Во время заседания обвиняемый отметил, что у него произошел эпизод психологического расстройства в момент совершения преступления.

Суд присяжных в Австралии оправдал Тимоти Малкольма Роуленда, обвиняемого в изнасиловании женщины. Присяжные пришли к выводу, что обвиняемый действовал бессознательно из-за психического расстройства под названием сексомния.

Об этом случае сообщило издание The Guardian.

Инцидент произошел 26 августа 2022 года. Роуленд вместе с пострадавшей отдыхали в коктейль-баре, а около часу ночи отправились в его квартиру. Там они еще раз выпили и приняли ванну.

Женщина заснула, но около шести утра проснулась от того, что мужчина имел с ней интимный контакт. Она оттолкнула его и быстро покинула квартиру.

Во время суда Роуленд заявил, что у него произошел эпизод сексомнии – психического расстройства, при котором люди демонстрируют сексуальное поведение во сне.

Не было никаких споров по поводу диагноза обвиняемого, однако присяжные должны были выяснить, действительно ли он находился в состоянии сна во время инцидента. Отсутствие дополнительных доказательств явилось решающим фактором для оправдания.

Судья Джон Пикекеринг подчеркнул, что человек не может быть признан виновным в преступлении, которое совершил бессознательно.

"Мы не собираемся наказывать людей за действия, над которыми они не имеют контроля", — подчеркнул он.

Судья также отметил, что законодательство не регулирует вопрос сексомнии. Он подчеркнул, что судебный вердикт должен основываться на холодном анализе фактов, без учета эмоций пострадавшей стороны.

Напомним, мужчина посреди улицы изнасиловал 17-летнюю девушку, которая возвращалась домой, его приговорили к 9 годам лишения свободы.

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