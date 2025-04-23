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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Суд остановил попытку администрации Трампа закрыть "Голос Америки"

Суд в США приказал администрации Трампа возобновить работу "Голоса Америки"

Правосудие

Правосудие / © Unsplash

Федеральный судья Ройс Ламберс заблокировал попытку администрации Дональда Трампа закрыть "Голос Америки" (VOA) и другие медиа, финансируемые правительством США.

Об этом пишет Politico.

В своем решении судья отметил, что действия администрации, приведшие к отстранению сотен журналистов и прекращению вещания, вероятно, нарушают законодательные нормы и Конституцию США.

Суд обязал немедленно возобновить работу всех сотрудников и подрядчиков, а также разморозить финансирование для связанных сетей, таких как Radio Free Asia и Middle East Broadcasting Networks.

Это решение подчеркивает важность независимой журналистики и ограничивает попытки исполнительной власти вмешиваться в работу государственных СМИ.

Ранее сообщалось, что в администрации Трампа разработали план реформирования USAID.

Мы ранее информировали, что США больше не финансируют программу поиска похищенных Россией украинских детей.

Дата публикации
Количество просмотров
84
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