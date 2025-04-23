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Суд остановил попытку администрации Трампа закрыть "Голос Америки"
Суд в США приказал администрации Трампа возобновить работу "Голоса Америки"
Федеральный судья Ройс Ламберс заблокировал попытку администрации Дональда Трампа закрыть "Голос Америки" (VOA) и другие медиа, финансируемые правительством США.
Об этом пишет Politico.
В своем решении судья отметил, что действия администрации, приведшие к отстранению сотен журналистов и прекращению вещания, вероятно, нарушают законодательные нормы и Конституцию США.
Суд обязал немедленно возобновить работу всех сотрудников и подрядчиков, а также разморозить финансирование для связанных сетей, таких как Radio Free Asia и Middle East Broadcasting Networks.
Это решение подчеркивает важность независимой журналистики и ограничивает попытки исполнительной власти вмешиваться в работу государственных СМИ.
Ранее сообщалось, что в администрации Трампа разработали план реформирования USAID.
Мы ранее информировали, что США больше не финансируют программу поиска похищенных Россией украинских детей.