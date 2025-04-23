Суд остановил попытку администрации Трампа закрыть "Голос Америки"

Правосудие / © Unsplash

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Федеральный судья Ройс Ламберс заблокировал попытку администрации Дональда Трампа закрыть "Голос Америки" (VOA) и другие медиа, финансируемые правительством США.

Об этом пишет Politico.

В своем решении судья отметил, что действия администрации, приведшие к отстранению сотен журналистов и прекращению вещания, вероятно, нарушают законодательные нормы и Конституцию США.

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Суд обязал немедленно возобновить работу всех сотрудников и подрядчиков, а также разморозить финансирование для связанных сетей, таких как Radio Free Asia и Middle East Broadcasting Networks.

Это решение подчеркивает важность независимой журналистики и ограничивает попытки исполнительной власти вмешиваться в работу государственных СМИ.

Ранее сообщалось, что в администрации Трампа разработали план реформирования USAID.

Мы ранее информировали, что США больше не финансируют программу поиска похищенных Россией украинских детей.