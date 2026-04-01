Суд остановил строительство бального зала, ради которого Трамп снес пол Белого дома

Федеральный судья принял решение приостановить работы по замене разрушенного Восточного крыла Белого дома до того момента, пока Конгресс не предоставит соответствующее разрешение.

Об этом сообщает The New York Times.

Во вторник, 31 марта, судья Ричард Дж. Леон, назначенный еще при президентстве Джорджа Буша-младшего, обнародовал 35-страничное решение, которым обязал остановить любые работы на месте демонтированного Восточного крыла.

Проект, стоимость которого оценивается в 400 млн долларов, предполагал строительство нового бального зала на месте исторического сооружения.

Судья пришел к выводу, что администрация не имела полномочий действовать самостоятельно без согласования с Конгрессом по вопросу, касающемуся изменений в Белом доме — объекте, имеющем историческое и национальное значение.

«Пока Конгресс не благословит этот проект из-за законодательных полномочий, строительство должно остановиться!» — отметил судья в своем решении.

Он также обратил внимание на противоречивость объяснений администрации по управлению проектом.

«Судья Леон подчеркнул, что администрация давала противоречивые объяснения по поводу того, кто отвечает за проект и на каких основаниях принимаются частные пожертвования для его финансирования», — говорится в решении.

Кроме того, суд подчеркнул роль Конгресса в контроле за федеральной собственностью и расходами.

«Не поздно для Конгресса уполномочить продолжение строительства бального зала. Национальный фонд сохранения исторических памятников получит защиту своих интересов в конституционном и законном процессе. А американский народ выиграет от того, что ветви власти будут исполнять свои конституционные роли», — подчеркнул Леон.

Ранее администрация президента Дональда Трампа заявляла, что остановка работ может привести к ряду проблем.

«В частности, говорилось, что на территории резиденции останется открытая строительная площадка, что усложнит выполнение базовых работ в Белом доме и даже может представлять угрозу национальной безопасности», — отмечалось в позиции стороны.

Судья отклонил эти аргументы, подчеркнув приоритет соблюдения законных процедур.

В то же время, отмечается, что в последнее время администрация Трампа активно работала над усилением символического присутствия президента в публичном пространстве.

