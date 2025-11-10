Суд освободил бывшего президента Франции Саркози из тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози / © Associated Press

Апелляционный суд в Париже освободил бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы и перевел его под судебный надзор.

Об этом пишет DW.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры на заседании по апелляции адвокатов 70-летнего Саркози, который находился в тюрьме почти три недели по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании.

После освобождения бывший президент обязан носить электронный браслет на ноге. Ему запрещено контактировать с обвиняемыми и свидетелями по делу.

На заседании по видеосвязи Саркози назвал свое заключение «очень тяжелым» и «изнурительным». Адвокаты экс-президента настаивали на его досрочном освобождении, что и было удовлетворено судом.

Напомним, ранее мы писали о том, что, суд во Франции признал экс-президента Николя Саркози виновным в заговоре и приговорил к пяти годам тюремного заключения за дело о получении незаконного финансирования для его избирательной кампании 2007 года от Ливии Муаммара Каддафи.