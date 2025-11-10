- Дата публикации
Суд освободил бывшего президента Франции Саркози из тюрьмы
Николя Саркози освобожден после почти трех недель заключения.
Апелляционный суд в Париже освободил бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы и перевел его под судебный надзор.
Об этом пишет DW.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры на заседании по апелляции адвокатов 70-летнего Саркози, который находился в тюрьме почти три недели по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании.
После освобождения бывший президент обязан носить электронный браслет на ноге. Ему запрещено контактировать с обвиняемыми и свидетелями по делу.
На заседании по видеосвязи Саркози назвал свое заключение «очень тяжелым» и «изнурительным». Адвокаты экс-президента настаивали на его досрочном освобождении, что и было удовлетворено судом.
Напомним, ранее мы писали о том, что, суд во Франции признал экс-президента Николя Саркози виновным в заговоре и приговорил к пяти годам тюремного заключения за дело о получении незаконного финансирования для его избирательной кампании 2007 года от Ливии Муаммара Каддафи.