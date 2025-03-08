Суд освободил из-под ареста президента Южной Кореи, объявившего чрезвычайное положение

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, которому объявили импичмент из-за военного положения, освобожден из-под стражи решением суда в Сеуле. Ему разрешили оставить арест для участия в судебном процессе.

Об этом пишет агентство Associated Press.

"Выйдя из центра заключения неподалеку от Сеула, Юн помахал рукой, сжал кулаки и низко поклонился своим поклонникам, которые скандировали его имя и размахивали флагами Южной Кореи и США. Юн сел в черный фургон, направлявшийся в его президентскую резиденцию в Сеу.

В заявлении, распространенном его адвокатами, Юн сказал, что он «ценит мужество и решение Центрального окружного суда Сеула исправить незаконность», явно намекая на юридические споры по поводу его ареста. Он также поблагодарил своих поклонников и призвал тех, кто объявил голодовку против его импичмента, прекратить его.

Он был арестован и обвинен прокурорами в январе из-за его указа о военном положении от 3 декабря, погрузившего страну в глубокий политический кризис. Национальная ассамблея, контролируемая либеральной оппозицией, отдельно проголосовала за его импичмент, что привело к его отстранению от должности.

Напомним, ранее мы писали о том, что Юн Сук Йоля отстранили от власти из-за попытки объявить военное положение в Южной Корее без согласования и обоснования, кроме желания подавить оппозицию, которая после последних выборов, объединившись, получила большинство в парламенте. Отправить его в отставку удалось лишь со второй попытки, а уже через несколько дней импичмент объявили его преемнику Хан Док Су за отказ назначать судей в Конституционный суд, что воспринималось как попытка помочь Юну избежать ареста. Теперь полиция, которой после конфликта с президентской охраной передали запрос на арест Юн Сук Йоля, заявляет, что пока не будет его выполнять.

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