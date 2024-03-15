Суд отказал Трампу в закрытии дела относительно секретных документов

Суд отказал в просьбе прежнего презента США Дональду Трампу о закрытии дела по обвинению в незаконном владении секретными документами.

Также читайте Трамп ищет возможность сорвать начало уголовного процесса против себя — The Hill

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении указывается, что решение окружного судьи штата Флорида Айлин Кэннон было вынесено через несколько часов после слушания, в ходе которого защита Трампа пыталась убедить судью, что главное обвинение в праве якобы "слишком расплывчато".

Судья канон, которую когда-то назначил сам Трамп, постановила, что вопрос "заслуживает серьезного разбирательства", но не должен решаться на данный момент.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обвинил Трампа во встрече со "сторонником диктатуры".

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп ищет спонсора для президентской кампании, у кого он уже просил деньги.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.