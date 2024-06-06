Суд отложил рассмотрение дела против Трампа: возобновится уже после выборов в США

Разбирательство возобновят уже после выборов президента США в ноябре.

До выборов судебный процесс по делу против Дональда Трампа не состоится. Дело о вмешательстве в выборы в штате Джорджия против Дональда Трампа и нескольких соответчиков официально приостановлено.

Об этом пишет MSNBC.

Приказ о приостановлении дела, выданный апелляционным судом штата в среду, появился после того, как ранее на этой неделе суд назначил ориентировочную дату слушания апелляции на октябрь.

Это значит, что до выборов судебный процесс по делу против предполагаемого кандидата в президенты от Республиканской партии не состоится.

Причиной приостановки стали попытки устранить от рассмотрения дела окружного прокурора округа Фултон Фанни Уиллис. Ее обвиняют в привлечении своего партнера в отношениях Натана Вейда в качестве главного обвинителя по этому делу.

В чем обвиняют Трампа

45-го президента США признали виновным по 34 пунктам обвинения по делу о деньгах, которые его адвокат Майкл Коэн заплатил звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс за молчание об их интимных отношениях. Сам Трамп считает, что это был сфальсифицированный процесс.

"Это был позор. Это был сфальсифицированный судебный процесс противоречивым судьей, коррумпированным", — заявил политик.

Дональд Трамп не сможет посетить 16 стран мира. Причина подобных проблем – уголовное прошлое, которое у него может появиться после приговора нью-йоркского суда.

Между тем, в Республиканской партии заявили, что их не остановит уголовный приговор для лидера. Представители этой политической силы сообщили, что ситуация не изменилась и Дональд Трамп действительно может стать кандидатом на выборах и сразится с действующим 46 президентом-демократом Джо Байденом. Через сутки после приговора республиканец собрал рекордную сумму для участия в выборах.

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