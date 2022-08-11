Суд отправил пропагандистку Овсянникову под домашний арест по делу о "военных фейках"

Басманный суд Москвы 11 августа отправил под домашний арест экс-редактора российского пропагандистского "Первого канала" Марину Овсянникову, задержанную накануне по делу о "фейках" о российской армии.

Заседание суда в РФ прошло в закрытом режиме.

Об этом сообщает "российская служба BBC".

О таком режиме заседания попросило следствие, сославшееся на то, что якобы не все данные по уголовному делу были собраны до конца.

Заметим, Овсянникову задержали 10 августа после обыска в ее доме. Вечером ее обвинили в "распространении ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти". Наказание за это – до 10 лет тюрьмы.

Ночь российская пропагандистка провела в следственном изоляторе.

Поводом для открытия дела стал антивоенный пикет, который Овсянникова провела 15 июля на Софийской набережной у Кремля. Она вышла с плакатом, на котором были фотографии погибших в Украине детей и надпись: "Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?"

Напомним, в марте во время трансляции выпуска новостей программы "Время" в прямом эфире "Первого канала" за спиной ведущей появилась Овсянникова с плакатом антивоенного содержания и обвинением пропагандистов во лжи. Тогда она была задержана, но позже уехала в Германию, где получила работу в издании Die Welt.

В начале июля стало известно, что Овсянникова больше не работает в немецкой газете и "вынужденно" летит в Россию.

Россия нашла новые пути распространения пропаганды для дезинформирования Запада

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