Суд отпустил Трампа после заседания касательно хранения секретных документов

45-й президент США не признал себя виновным после объявленных ему федеральных уголовных обвинений.

Во вторник, 13 июня, в Майами состоялось судебное заседание по делу о неправомерном использовании секретных документов 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Прошлый лидер Соединенных Штатов не признал себя виновным после объявленных федеральных уголовных обвинений в том, что он незаконно хранил секретные документы. Также его обвиняют во лжи чиновникам, пытавшимся вернуть документы.

В итоге Трампу разрешили оставить суд без ограничений на передвижение и без требования внести залог. Но бывшему президенту запрещено общаться с потенциальными свидетелями по делу.

Напомним, 45-й президент США фигурирует по меньшей мере в 5 уголовных расследованиях — относительно нарушений на выборах, финансовых махинаций, подстрекательства к штурму Капитолия и ненадлежащего хранения секретных документов.