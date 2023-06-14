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Суд отпустил Трампа после заседания касательно хранения секретных документов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Суд отпустил Трампа после заседания касательно хранения секретных документов

Трамп не признал себя виновным в незаконном хранении секретных документов / Фото: Associated Press

45-й президент США не признал себя виновным после объявленных ему федеральных уголовных обвинений.

Во вторник, 13 июня, в Майами состоялось судебное заседание по делу о неправомерном использовании секретных документов 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Прошлый лидер Соединенных Штатов не признал себя виновным после объявленных федеральных уголовных обвинений в том, что он незаконно хранил секретные документы. Также его обвиняют во лжи чиновникам, пытавшимся вернуть документы.

В итоге Трампу разрешили оставить суд без ограничений на передвижение и без требования внести залог. Но бывшему президенту запрещено общаться с потенциальными свидетелями по делу.

Напомним, 45-й президент США фигурирует по меньшей мере в 5 уголовных расследованиях — относительно нарушений на выборах, финансовых махинаций, подстрекательства к штурму Капитолия и ненадлежащего хранения секретных документов.

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Дата публикации
Просмотры
672
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