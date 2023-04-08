Суд принял решение о ликвидации пропагандистского канала RT France

Сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.

Французский хозяйственный суд официально признал поддерживаемый кремлем телеканал RT France банкротом.

Об этом сообщила президент компании Ксения Федорова, передает Politico.

"Суд в Нантере принял решение о ликвидации RT France", — отметила Федорова.

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По словам президентки компании, сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.

В марте ЕС запретил вещание российским правительственным СМИ, например sputnik и RT, ранее известный как russia today, после развязанной Россией войны против Украины.

Однако санкции не помешали медиа выпускать контент. В прошлом году российский канал продолжал создавать, публиковать и транслировать материалы, ориентированные на франкоязычную аудиторию в африканских странах, таких как Мали и Буркина-Фасо.

Напомним, ранее в этом году правительство Франции заблокировало банковские счета RT France после решения ЕС о заморозке активов в декабре.