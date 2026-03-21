Суд признал Илона Маска виновным по делу о Twitter: что натворил миллиардер

Публичными заявлениями о возможной отмене сделки о приобретении Twitter Илон Маск искусственно снизил цену его акций.

Илон Маск / © Associated Press

Жюри присяжных федерального суда Сан-Франциско (США) признало, что американский бизнесмен Илон Маск перед приобретением Twitter в 2022 году вводил в заблуждение инвесторов своими публичными заявлениями.

Об этом сообщает ВВС.

В частности, речь идет о заявлениях миллиардера, опубликованных в соцсети, о том, что он, возможно, отказывается от сделки о приобретении Twitter стоимостью 44 миллиарда долларов.

Присяжные признали, что своими заявлениями Маск искусственно снизил цену акций Twitter примерно на 8-3 доллара за акцию.

Издание напомнило, что примерно в мае 2022 года Маск начал писать в соцсети о якобы проблемах Twitter с фейковыми аккаунтами или «ботами» и заявил, что соглашение «приостановлено», прежде чем объявить, что хочет полностью выйти из сделки.

Twitter подал в суд на Маска, чтобы заставить мультимиллиардера соблюдать соглашение. В начале октября Маск в конце концов приобрел Twitter по изначально согласованной цене. В следующем году он переименовал платформу социальных сетей на X.

Эти месяцы оказались финансово убыточными для инвесторов Twitter, которые покупали и продавали акции компании в течение этого времени.

Брайан Белгрейв, владелец малого бизнеса из Орегона, который возглавил группу инвесторов, подавших в суд на Маска, заявил, что продал тысячи акций Twitter в июле 2022 года, считая, что Маск больше не собирается покупать платформу из-за его публичных сообщений и комментариев.

Цена продажи акций была меньше, чем та, за которую он приобрел их, и значительно меньше 54,20 доллара за акцию, которые Маск в конце концов заплатил.

«Меня обманули», — сказал Белгрейв.

В своих показаниях на суде Илон Маск утверждал, что он не вводил инвесторов в заблуждение, а люди просто слишком много вычитывают в его публичных комментариях и твитах.

«Если бы это был суд над тем, писал ли я глупые твиты, я бы сказал, что я виновен», — заявил миллиардер.

Напомним, ранее американский мультимиллиардер Илон Маск объявил, что готов финансировать адвокатов для каждого, кто предоставит правдивые показания по делу умершего финансиста Джеффри Эпштейна.

