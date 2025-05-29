Суд признал незаконными масштабные пошлины Трампа: в Белом доме отреагировали

Белый дом. / © Associated Press

Реклама

В Белом доме раскритиковали решение американского суда США остановить таможенные тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома Куш Десаи.

По его словам, безответное отношение других стран к США "подпитало исторический и постоянный торговый дефицит Америки". Эта нехватка якобы создала "чрезвычайную ситуацию национального масштаба, которая уничтожила американские общины, оставила наших работников позади и ослабила нашу оборонно-промышленную базу - факты, которые суд не отрицал".

Реклама

"Неизбранные судьи не должны решать, как должным образом реагировать на чрезвычайную ситуацию национального масштаба. Президент Трамп пообещал поставить Америку во главу угла, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для разрешения этого кризиса и восстановления американского величия", - сказал Куш Десаи.

Напомним, Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов единогласно признал незаконными масштабные тарифы на импорт в рамках "чрезвычайной экономической ситуации". Это предписание касается тарифов, которые Трамп объявил 2 апреля, а также предварительных указов по пошлинам на товары из Канады, Мексики и Китая.

По версии судей, применение стало превышением президентских полномочий, предоставленных законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года. Ведь глава государства не имеет права использовать тарифы как средство «наказания».

Заметим, что в апреле президент США ввел 10% пошлины даже против безлюдных островов, где живут пингвины. Это острова Герд и Макдональд.

Реклама