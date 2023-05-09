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Суд признал Трампа виновным в деле о попытке изнасилования журналистки

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Суд признал Трампа виновным в деле о попытке изнасилования журналистки

Трампа признали виновным в попытке изнасиловать журналистку и клевете на нее. / Фото: Associated Press

Трамп должен заплатить женщине 5 млн. долларов.

Федеральный суд присяжных Манхеттена в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в деле попытки изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл.

Об этом пишет CNN.

Присяжные признали Трампа виновным в деле о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл в раздевалке универмага весной 1996 года.

Кэрролл также подала в суд на Трампа за клевету, связанную с заявлением, которое он сделал в 2022 году, отрицая обвинения журналистки.

Присяжные в Федеральном суде Мангеттена решили, что Дональд Трамп должен выплатить около 5 миллионов долларов компенсации Джин Кэрролл по ее гражданскому иску по делу о попытке изнасилования и клевете.

Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу 4 апреля суд Нью-Йорка объявил обвинение. В частности, 76-летнему Трампу инкриминируют то, что он тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз за молчание об их романе. Обвинение насчитывает более 30 пунктов. Экс-президенту США может угрожать четыре года тюрьмы.

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Дата публикации
Просмотры
952
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