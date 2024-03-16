Суд согласился отложить дело о подкупе Трампом порнозвезды

Слушания должны были начаться 25 марта, но теперь они состоятся не раньше конца апреля.
Суд согласился отложить слушания по делу бывшего президента США Дональда Трампа по делу о выплате порнозвезде денег за молчание о связи с Трампом.
Об этом пишет Fox News.
"Судья в пятницу отложил на 30 дней слушания по уголовному делу против Дональда Трампа в отношении денег за молчание, чтобы дать его защите время на ознакомление с большим количеством недавно полученных от предварительных федеральных расследований доказательств по этому делу", — говорится в материале .
Издание отмечает, что слушания сначала должны были начаться 25 марта, но теперь они состоятся не раньше конца апреля.
"Адвокаты Трампа хотели получить отсрочку на 90 дней или вообще снятие обвинений с экспрезидента, утверждая, что в процессе выявления, когда обе стороны обменивались доказательствами, были допущены нарушения. Сторона защиты считает, 30-дневную отсрочку "недостаточной", — утверждает Fox Новости.
Напомним, ранее сообщалось, что суд отказал Трампу в закрытии дела по секретным документам.
Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп ищет спонсора для президентской кампании, у кого он уже просил деньги.
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