Суд сократил срок заключения мужчине, изнасиловавшему 10-летнего мальчика: общественность возмущена

Мужчина заставил 10-летнего сына своих знакомых к оральному сексу.

В индийском штате Уттар-Прадеш суд сократил срок заключения мужчине, заставившему 10-летнего мальчика к оральному сексу.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Сначала насильника приговорили к 10 годам тюрьмы. Однако после подачи апелляции суд решил, что насилие якобы не было слишком серьезным, поэтому сократил срок до 7 лет.

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Преступление произошло еще в 2016 году. Злоумышленник пришел в дом своих знакомых. Он завел ребенка в местный храм, где изнасиловал неестественным способом. Насильник дал жертве 20 рупий (27 центов) за молчание, а также пригрозил расправой.

Решение судьи возмутило простых граждан. Индия – один из антилидеров по количеству изнасилований, особенно несовершеннолетних. В 2020 году там зарегистрировали 43 тыс. нарушений закона о защите детей от сексуального насилия.

Несмотря на распространенное мнение о том, что жертвами становятся девочки, более половины опрошенных жертв — мальчики.

Напомним, что в Индии 26 человек арестовали за групповые изнасилования 15-летней девочки.

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