Суд в Гааге может начать расследование против Путина за атаки по энергетике Украины – министр юстиции ФРГ

Международный уголовный суд в Гааге может начать расследование президента России Владимира Путина за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью изданиям медиагруппы Redaktions Netzwerk Deutschland.

Так, по словам министра, целенаправленные атаки по энергетике могут стать поводом для расследования, "например, преступления против человечности". Публичные же выступления Путина могут стать доказательствами его прямой ответственности за эти удары. Ведь в своих речах глава Кремля открыто заявлял, что ракетные удары являются целенаправленной тактикой.

Бушман уточнил, что суды могут расценить как преступление против человечности то, что происходит в Украине сейчас, "то есть когда людей подвергают действию зимы с температурой -30 Сº, намеренно разрушая гражданскую инфраструктуру, оставляя их без электричества и отопления". По мнению главы немецкого Минюста, это "не гипотетическое дело".

В то же время министр сообщил, что в Германии не могут начать расследование против Путина, ведь у него иммунитет как глава иностранного государства.

Бушман также рассказал, что у МКС нет компетенции для расследования факта агрессии России против Украины. Чтобы это изменилось, РФ должна ратифицировать договор о создании такого суда или поддержать в ООН передачу соответствующего дела в МКС. Однако, по словам министра, очевидно, что страна-агрессор не будет делать ни того, ни другого.

Напомним, накануне в Нидерландах заявили о готовности при поддержке ООН создать новый трибунал для рассмотрения дела о вторжении России в Украину. Заметим, что новый спецсуд не будет мешать работе МКС, тоже расположенному в Нидерландах.

После этого президент Украины Владимир Зеленский в Европарламенте призвал создать международный спецтрибунал, чтобы привлечь руководителей России к ответственности еще до завершения войны.

Застанет ли Путин трибунал за свои зверские преступления против Украины

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