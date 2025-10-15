Суд в Италии отменил выдачу украинца по громкому делу подрыва "Северных потоков"

Италия возвращает на пересмотр дело украинца Кузнецова / © Associated Press

Реклама

Суд в Италии отменил решение о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, которого Берлин подозревает в организации диверсии на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Дело должен пересмотреть новый состав коллегии апелляционного суда Болонье.

Реклама

Адвокат украинского утверждал, что в европейском ордере на арест неправильно квалифицированные факты. Генпрокуратура во время заседания поддержала аргумент стороны защиты.

Напомним, что украинец, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», задержан в Италии в августе этого года, куда Сергей Кузнецов с женой и несовершеннолетними детьми прибыли на отдых.

Кроме того, в Польше в конце сентября был задержан еще один украинец — Владимир Журавлев, которого тоже подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков».

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в Балтийском море произошли взрывы, в результате которых утекло около 800 миллионов кубометров газа.