Суд в Италии отменил выдачу украинца по громкому делу подрыва "Северных потоков"
Италия упразднила выдачу Германии украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков».
Суд в Италии отменил решение о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, которого Берлин подозревает в организации диверсии на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 в сентябре 2022 года.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Дело должен пересмотреть новый состав коллегии апелляционного суда Болонье.
Адвокат украинского утверждал, что в европейском ордере на арест неправильно квалифицированные факты. Генпрокуратура во время заседания поддержала аргумент стороны защиты.
Напомним, что украинец, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», задержан в Италии в августе этого года, куда Сергей Кузнецов с женой и несовершеннолетними детьми прибыли на отдых.
Кроме того, в Польше в конце сентября был задержан еще один украинец — Владимир Журавлев, которого тоже подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков».
В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в Балтийском море произошли взрывы, в результате которых утекло около 800 миллионов кубометров газа.