Суд в США отменил требование о COVID-вакцинации работников крупных компаний: как отреагировал Байден

Суд в США отменил требование о COVID-вакцинации работников крупных компаний: как отреагировал Байден

Администрация Байдена не сможет заставить крупные компании вакцинировать своих сотрудников от коронавируса.

Верховный суд США в четверг, 13 января, отменил требование администрации Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 на предприятиях с более чем сотней сотрудников.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что консервативное большинство в суде подчеркнуло, что Управление по охране труда OSHA превысило свои полномочия, предоставленные Конгрессом, по внедрению профессиональных стандартов.

Также читайте Суд в США приостановил требование о COVID-вакцинации всех работников крупных компаний

"Хотя COVID-19 является риском, возникающим на многих рабочих местах, в большинстве случаев он не является профессиональным риском", — указали служители Фемиды. В то же время, суд оставил в силе требование об обязательной вакцинации медицинских работников.

Президент США Джо Байден, со своей стороны, выразил разочарование решением суда, однако подчеркнул, что за время судебной тяжбы мандат вызвал желаемый эффект по сокращению количества непривитых взрослых.

"Сегодня это количество составляет менее 35 миллионов", — сказал он о непривитых. Напомним, что администрация американского лидера ввела мандат на вакцинацию в сентябре прошлого года, когда невакцинированными считались около 80 миллионов взрослых жителей США.

Также читайте Бедные страны отказались от более 100 млн пожертвованных доз COVID-вакцин: причина

"Если бы моя администрация не ввела требования о вакцинации, мы бы сейчас столкнулись с более высоким количеством смертей от COVID-19 и еще большим количеством госпитализаций", — продолжил глава государства.

Решение суда "не мешает мне использовать свой голос как президента, чтобы выступать за то, чтобы работодатели поступали правильно для защиты здоровья и экономики американцев", — сказал Байден.

Хотя Верховный суд США оставил открытой возможность администрации президента добиваться мандата, представители Белого дома заявили, что в ближайшее время не планируют принимать меры для пересмотра постановления.

"Теперь штаты и отдельные работодатели должны ввести требования по вакцинации", — указала в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Тем временем американцам предлагают получить бесплатные тесты на COVID-19: федеральный сайт начнет принимать заказы со следующей среды. Поставки будут ограничены только четырьмя бесплатными тестами для одного домохозяйства.

Напомним, что 6 ноября Апелляционный суд пятого округа США временно приостановил требование администрации Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 в предприятиях с более сотней сотрудников.

Тогда иск против требования вакцинировать всех работников до 4 января или обязать их еженедельно сдавать тесты на коронавирус (за нарушение предполагались штрафы в размере почти 14 тыс. долларов) подали не менее 27 штатов.

Канадская провинция Квебек будет штрафовать тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.