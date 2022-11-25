Суд в Ватикане заслушал запись тайного разговора Папы Римского с обвиняемым в коррупции кардиналом

74-летний кардинал Анджело Беччиу предстал перед судом Ватикана по обвинению в нецелевом использовании церковных средств, судебный процесс длится уже второй год.

В четверг, 24 ноября, суд по делу о коррупции в Ватикане заслушал тайно записанный телефонный звонок между главным обвиняемым, 74-летним кардиналом Анджело Беччиу, и Папой Франциском.

Об этом сообщает Reuters.

Запись была сделана без ведома Папы кем-то, кто находился в комнате с Беччиу, в июле 2021 года, незадолго до начала судебного процесса.

Когда прослушивалась запись, журналистов попросили покинуть комнату. Впоследствии адвокаты, присутствовавшие на заседании, сообщили, что Беччиу попросил Папу подтвердить, что понтифик разрешил провести платеж, чтобы помочь освободить монахиню, похищенную в Африке.

Адвокаты сказали, что во время разговора Папа был озадачен и смущен таким телефонным звонком Беччиу и неоднократно просил кардинала послать ему письменную записку, в которой изложить, чего он хочет.

Более полумиллиарда евро на увольнение монахини

Телефонный звонок касался одного из эпизодов этого коррупционного дела, состоявшегося еще в 2018 году. Тогда Беччиу, в то время третье по влиянию лицо в Ватикане, нанял еще одну нынешнюю обвиняемую Сесилию Маронью, называвшую себя аналитиком по вопросам безопасности, чтобы освободить колумбийскую монахиню, которую похитила в Мали группа, связанная с Аль-Каидой.

44-летняя Маронья получила 575 000 евро от Государственного секретариата, важнейшего департамента Ватикана, в 2018-2019 годах, когда там работал Беччиу. Как сообщили в суде, деньги были направлены компании, которую она основала в Словении, и она получила часть наличными.

Полиция обнаружила, что Маронья тратила значительную часть денег на личные нужды, включая одежду люксовых брендов и посещение оздоровительных курортов.

В чем еще обвиняют кардинала

74-летний кардинал Анджело Беччиу предстал перед судом Ватикана по обвинению в нецелевом использовании церковных средств. Кардинал был одним из самых близких соратников Папы Римского Франциска, однако в сентябре 2020 года понтифик попросил его уйти в отставку.

Подозреваемый также обвиняется в том, что он потратил $412 миллионов в ходе неудачной покупки недвижимости в престижном районе Лондона — Челси, которая принесла большие убытки. Двухлетнее расследование показало, что Ватикан потерял миллионы евро, включая пожертвования верующих.

Кардинал ранее отвечал за пожертвования в секретариате, контролирующем финансы Ватикана. Беччиу подозревают в выводе средств из казны через теневые фирмы и передачи денег его братьям на Сардинии. Беччиу своей вины не признает и называет себя жертвой заговора. По делу проходят еще девять ответчиков, обвиняемых в вымогательстве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.

Напомним, в 2021 году Ватикан впервые опубликовал информацию о своих недвижимых активах. Святой Престол владеет более чем 5 тысячами объектов недвижимости.

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