Суд вынес приговор отцу и мачехе, которые до смерти замучили 6-летнего мальчика

Судебное заседание прошло сегодня, 3 декабря.
Английский суд вынес приговор Томасу Хьюзу и Эмми Тастин, обвиняемых в убийстве шестилетнего Артура Лабинджо-Хьюза. Родной отец и мачеха замучили до смерти мальчика — его не кормили, не переодевали и часами изолировали в отдельной комнате, заставляя спать прямо на полу.
Об этом пишет Mirror.
По информации издания, слушание приговора прошло в пятницу, 3 декабря. Эмму Тастин, мачеху ребенка, признали виновной в убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Хьюза – в непреднамеренном убийстве, он заключен на 21 год.
Во время судебного процесса Эмма Тастин признала два обвинения в жестокости мальчика, включая совершение трех нападений на него, а также то, что она заставляла его сидеть или стоять в коридоре до 14 часов в сутки.
В ходе суда выяснилось, что социальные работники видели Артура до его смерти за два месяца. Беспокойство выразила бабушка по отцовской линии Джоанна Хьюз, которая обратилась к соцработникам, однако те после проверки отвергли факт пытки ребенка.
Учитель средней школы сказал, что Артур был "счастливым, довольным, преуспевающим семилетним". На судебном заседании разоренная мама мальчика рассказала, что убийство сына уничтожило ее жизнь и что ее сердце разбито.