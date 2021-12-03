Суд вынес приговор отцу и мачехе, которые до смерти замучили 6-летнего мальчика

Судебное заседание прошло сегодня, 3 декабря.

Английский суд вынес приговор Томасу Хьюзу и Эмми Тастин, обвиняемых в убийстве шестилетнего Артура Лабинджо-Хьюза. Родной отец и мачеха замучили до смерти мальчика — его не кормили, не переодевали и часами изолировали в отдельной комнате, заставляя спать прямо на полу.

Об этом пишет Mirror.

По информации издания, слушание приговора прошло в пятницу, 3 декабря. Эмму Тастин, мачеху ребенка, признали виновной в убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Хьюза – в непреднамеренном убийстве, он заключен на 21 год.

Во время судебного процесса Эмма Тастин признала два обвинения в жестокости мальчика, включая совершение трех нападений на него, а также то, что она заставляла его сидеть или стоять в коридоре до 14 часов в сутки.

В ходе суда выяснилось, что социальные работники видели Артура до его смерти за два месяца. Беспокойство выразила бабушка по отцовской линии Джоанна Хьюз, которая обратилась к соцработникам, однако те после проверки отвергли факт пытки ребенка.