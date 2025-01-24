Суд заблокировал "неконституционный" указ Трампа: четыре штата подали иски

В четверг, 23 января, федеральный судья заявил, что указ президента США Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения является "явно неконституционным", и выдал временное запретительное постановление, чтобы заблокировать его.

Об этом пишет CNN.

Судья Джон Коэнур, который был назначен на свой пост еще президентом Рональдом Рейганом, удовлетворил ходатайство генерального прокурора Вашингтона Ника Брауна и трех других штатов, возглавляемых демократами, о чрезвычайном распоряжении, приостанавливающем действие указа на 14 дней для дополнительных обсуждений юридического иска.

"Я работаю на месте судьи уже более четырех десятилетий. Я не могу вспомнить другого случая, когда бы представленный вопрос был столь же ясен", — сказал Коэнур.

Оглашая свое решение, Коэнур задал присутствующим риторический вопрос – "где были юристы", когда принималось решение подписать указ? По его словам, "уму непостижимо", чтобы какой-нибудь член коллегии адвокатов утверждал, что указ является конституционным.

Штаты, возглавляемые демократами, добивались судебного решения о временном запрете, утверждая, что указ Трампа – это вопиющее нарушение 14-й поправки к Конституции, которая гарантирует гражданство всем детям, родившимся на территории США и других территориях, подпадающих под их юрисдикцию.

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Адвокат штата Вашингтон Лейн Полозола заявил судье, что нужно остановить действие указа, потому что пока суд будет рассматривать дело, "остановить роды невозможно". По его словам, дети, которым было отказано в гражданстве по указу Трампа, столкнутся с "существенными долгосрочными негативными последствиями". Полозола также утверждал, что администрация Трампа не только проигнорировала вред этого указа, но и что именно вред "является целью" этого документа.

Вашингтон и другие штаты-истцы утверждают, что отмена гражданства по праву рождения обременит их государственные программы, потому что рожденные дети будут лишены федеральных льгот, на которые они имели бы право как граждане США.

После решения о временном запрете указа Трамп заявил журналистам в Белом доме, что администрация оспорит это решение.

На этой неделе против указа было подано еще несколько исков, в том числе отдельной группой прокуроров-демократов, группами по защите прав иммигрантов, Американским союзом защиты гражданских свобод и отдельными беременными женщинами, чьи дети могут пострадать от указа.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит рассекретить документы о гибели и убийствах Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего, а также подробности смерти сенатора Роберта Кеннеди.

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