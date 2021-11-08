Суда российского флота ракетными залпами "встретили" боевые корабли США в Черном море

В ходе военных учений российские корабли выполнили зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушной цели.

В понедельник, 8 ноября, на одном из военных полигонов в акватории Черного моря две противолодочные корабли и дизельная подлодка РФ провели демонстративные тренировки с применением ракет и артиллерии. Учения прошли после захода в Черное море двух американских боевых кораблей.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Участниками этих учений были малые противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов", которые отработали поиск и обнаружение подлодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М. В ходе этих тренировок они использовали торпедное и реактивное бомбовое вооружение.

Кроме поиска подлодки экипажи кораблей также выполнили "задачу противовоздушной обороны на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели".

В сообщении напомнили заявление министра обороны РФ Сергей Шойгу о том, что зашедшие в акваторию Черного моря американские корабли могут устроить провокации, поэтому за их действиями следят.

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Напомним, 4 ноября в Черное море зашел американский корабль Mount Whitney — флагман 6-го оперативного флота США, а 30 октября — эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk.

Ранее президент России Владимир Путин агрессивно отреагировал на вхождение в Черное море флагманского корабля Шестого флота США. В ходе состоявшегося в Сочи совещания по вопросам обороны российский лидер предложил рассмотреть американское судно "в прицел".

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