Судан охватили бои: что известно о ситуации в стране (фото, видео)

В Судане произошла третья за последние четыре года попытка государственного переворота.

В Судане в субботу, 15 апреля, произошло столкновение между армией (SAF) и Силами быстрого реагирования (RSF). Противоречия, имевшие место между разными силовыми структурами африканской страны в последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах столицы Хартума и других городов страны. Погибли минимум три человека.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Судане.

С чего начались столкновения

Боевые столкновения начались после того, как RSF не согласились на предложенный переход к гражданскому правлению в стране, предусматривающий интеграцию RSF в национальную армию Судана, сообщает BBC. Руководство спецназа настаивало на том, чтобы процедура была отложена на 10 лет, а регулярные войска требовали проведения процесса в течение двух лет.

Есть clashes между армией и особыми силами в Sudanese capital Khartoum. pic.twitter.com/o66V1U9tLs — 301 Military (@301military) April 15, 2023

Что происходит в столице

Столкновения в столице начались примерно в 9:30 по местному времени. Стороны применяют тяжелое вооружение, сообщает турецкое информагентство "Анадолу". Столбы дыма поднимались с разных мест 10-миллионного города, пишет Aljazeera.

Поступали сообщения о перестрелках в районах Эркевит, Спортивный городок, окрестности Генштаба и у резиденции лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана в столице. Во время артиллерийских перестрелок мирные жители бежали в укрытия.

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Суданский спецназ, который возглавляет генерал Мохамед Хамдан Дагало, также известный как Хемедти, утверждает, что контролирует минимум три аэропорта, резиденцию главнокомандующего армией и президентский дворец. Армия отрицает это и говорит, что боевые самолеты наносят удары по базам RSF.

Генерал Хемедти заявил, что он будет воевать, пока не будут захвачены все армейские базы. Он также добавил, что командующий регулярной армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан является "преступником" и будет либо убит, либо "предстанет перед правосудием".

Боротьбы в Хартуме, Судан, между Sudan Armed Forces (SAF) и Rapid Support Forces (RSF) должны быть заблокированы. Последние считаются помощниками ousted dictator Omar al-Bashir.



Bashir is wanted for war crimes in Darfur by the ICC. He is currently in a Sudanese prison… pic.twitter.com/awMhABn9os — (((Tendar))) (@Tendar) April 15, 2023

В аэропорту вспыхнул украинский самолет

Стрельба также была слышна в районе международного аэропорта Хартума. Там вспыхнули пассажирские самолеты, в частности, Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp. Соответствующее видео распространили в Twitter.

На записи видны Boeing 737 SkyUp (Украина) и Airbus A330 Saudia (Саудовская Аравия), из которых выходит дым. Авиасообщение в районе столицы Судана было приостановлено после того, как военизированные силы быстрого реагирования якобы взяли под контроль аэропорт и президентский дворец.

1/ ✈️ PE SCURT⚡: Cel puțin două avioane a fost avariate în ultima oră pe aeroportul din Khartoum, capital Sudanului, după ce forele paramilitare Rapid Support Forces ar fi preluat controlul aeroportului



: Gamar Abdulrahim pic.twitter.com/1CvyEOAlVX — Gabriel Bobon (BoardingPass) (@GabrielBobon) 15 апреля 2023

"В настоящее время известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух наших самолетов, которые находятся в аэропорту города Хартум. На данный момент невозможно установить состояние самолета и возможные повреждения. В Судане сейчас находятся 36 наших сотрудников. Они находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь", – прокомментировали инцидент в SkyUp.

В компании объяснили, что их самолеты находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияду и Джидду (Саудовскую Аравию).

Khartoum cut off the world. RSF контроллеры на путешествии в Хартум #Судан pic.twitter.com/zwmu8mJgWW — Mohanad Hashim (@moehash1) 15 апреля, 2023

Власть в Судане пытается захватить спецназ, связанный с ЧВК "Вагнера"

Глава суданского спецназа известен тем, что при содействии группы Вагнера побывал с официальным визитом в Москве накануне вторжения РФ в Украину, где он публично поддержал российскую агрессию, сказав, что "весь мир должен признать, что (Россия) имеет право защищать свой народ".

По информации The Africa Report, совместная деятельность RSF и ПВК Вагнера по добыче золота в Судане помогла создать золотые запасы в российском Центральном банке, что было важно для Москвы после вторжения в Украину. Известно о минимум 16 российских контрабандных рейсах из Судана в Россию за прошлый год.

Совместное предприятие RSF и группы Вагнера Meroe Gold открыто вывешивает флаг Советского Союза на своем участке добычи золота вблизи района Аль-Ибайдия в Северном Судане.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Судан

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Судан из-за обострения ситуации безопасности в столице страны Хартуми.

"В связи с обострением ситуации в столице Республики Судан городе Хартум рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится – избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания", – говорится в сообщении МИД.

Украинцам в Судане также рекомендуют сообщить свои данные посольству Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или на емейл: emb_eg@mfa.gov.ua или почетному консульству Украины в Хартуме: +249 91 230 2520.

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