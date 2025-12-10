Судьба Европы больше не в ее руках: почему ЕС не может помешать Трампу навязать Киеву "плохой мир"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Европейские лидеры столкнулись с новой строгой реальностью: президент США Дональд Трамп больше не прислушивается к их мнению. Эта изоляция наступила в самый худший момент, когда Вашингтон готовится продвигать противоречивый план завершения войны в Украине.

О том, почему Европа оказалась за бортом принятия решений, пишет Time.

«Неприемлемая капитуляция»

По данным издания, мирное предложение Трампа выглядит для европейцев как неприемлемая капитуляция перед Владимиром Путиным. План предусматривает:

передача России даже больше украинских территорий, чем она оккупирует сейчас;

фактическая переписка Конституции Украины;

запрет на вступление в НАТО в обмен на "туманные гарантии безопасности".

Для Украины и ее союзников такой сценарий абсолютно неприемлем. Однако Трамп фактически отстранил европейцев от мирного процесса и ведет переговоры с Кремлем «из-за их голов».

Трамп: «Европа говорит слишком много»

Попытки лидеров Великобритании, Франции и Германии скоординировать действия и противостоять давлению США пока не дают результата. Канцлер Германии Фридрих Мерц осторожно выразил скептицизм по поводу деталей американского плана, но ответ Трампа был резким.

В интервью Politico президент США обвинил Европу в том, что она «говорит слишком много», но ничего не делает. Он также заявил, что у Путина «преимущество», а Зеленскому время «начать принимать вещи такими, как они есть».

«Эти заявления болезненны для Европы… Континент выглядит полностью исключенным из процесса принятия решений относительно собственного будущего в самый бурный период своей послевоенной истории», — говорится в статье.

Беспомощность союзников

Time отмечает, что Европа почти ничего не может сделать, чтобы нажать на Трампа. Несмотря на увеличение расходов на оборону, страны ЕС остаются критически зависимыми от зонтика безопасности США.

Америка превосходит всех союзников по НАТО по количеству оружия, технологиям и качеству разведки. Без американских разведданных и оборудования Украине будет труднее защищаться, даже если Европа найдет деньги на финансирование Киева.

«Это ужасные времена для Европы… Судьба континента больше не в его руках», — заключает издание.

Напомним, в среду, 10 декабря, лидеры Франции, Германии и Великобритании обсудили с Трампом совместные усилия по завершению войны в Украине. В администрации французского президента сообщили, что интенсивная работа над согласованием позиций по мирному плану для Украины будет продолжена в ближайшие дни.