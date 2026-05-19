Судьба войны решится летом, но Путин не остановится: прогноз WSJ

Путин продолжает войну, несмотря на провал РФ / © ТСН

Последние месяцы на фронте обернулись для Кремля серьезным провалом: Силы обороны сумели фактически сковать более многочисленные силы кафиров благодаря технологическому и тактическому прорыву.

По оценкам издания The Wall Street Journal, самое грядущее лето покажет, перерастет ли этот локальный успех ВСУ в масштабный стратегический перелом.

Впрочем, эксперты призывают к воздержанию и подчеркивают, что говорить об окончательном изменении хода войны еще рано.

Что решит летняя кампания на фронте

«Дела России идут плохо, но недостаточно плохо, чтобы вынудить Владимира Путина действовать. И пока он не демонстрирует никаких признаков отказа от своего стремления покорить Украину», — пишет WSJ.

Как отмечает военный аналитик Франц-Штефан Гади, Украина, безусловно, находится в более сильной позиции, чем многие ожидали. Но война предусматривает циклы адаптации и вопрос в том, сможет ли Россия найти ответы на улучшение в Украине. «На данном этапе войны мы можем с уверенностью смотреть всего на несколько недель вперед», — говорит он.

Новая тактика ВСУ и противодействие вражескому проникновению

Украинские бригады научились лучше противостоять российской тактике проникновения, на которую Россия полагалась в прошлом году. Украинские бойцы выслеживают враждебных солдат, проскальзывающих мимо позиции пехоты, с помощью беспилотников и групп зачистки, заявил научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

Некоторые украинские подразделения оттачивают новые контрнаступательные тактики, объединяющие беспилотники и пехоту. Хронический недостаток человеческих ресурсов в Украине ограничивает его возможности локальными успехами, а не большими прорывами. Однако в отличие от 2025 года, когда Украина почти всюду находилась в обороне, некоторые участки 600-мильной линии фронта теперь оспариваются в обоих направлениях.

Война дронов: удар по логистике РФ и усиление украинской ПВО

Успехи Украины в использовании беспилотников средней дальности, примерно в 20-200 милях от линии фронта, пожалуй, наибольшее изменение этой весной, пишет WSJ.

Украина разворачивает все больший флот беспилотников средней дальности, таких как модели Hornet и FP-2, наносящие удары по российским группам управления беспилотниками, логистическим объектам, командным пунктам, системам ПВО, составам и другим целям в тылу. Это усложняет поддержку Россией операций на передовой.

Между тем, Украина улучшила свои меры противодействия российским беспилотникам средней дальности, создав многоуровневую систему радаров, средств радиоэлектронной борьбы и групп перехвата. «России становится все труднее наносить удары на таком расстоянии», — сказал Ли.

Кадровый голод оккупантов и финансирование российской армии

С конца 2025 года количество убитых или тяжелораненых россиян сравнялось с количеством новобранцев в России, поэтому численность десантных сил больше не растет, сказал Гади.

Стоимость вербовки людей с высокими бонусами за подписание контракта оказывает давление на российские финансы. Но война против Ирана под руководством США несколько ослабила это давление.

«Пока поток людей, готовых к вербовке за деньги, продолжается», — сказал директор Центра Карнеги по России и Евразии Александр Габуев.

Экономические факторы и иллюзии Путина по поводу капитуляции Киева

Убытки нефтеперерабатывающих заводов и экспортных терминалов частично компенсировали доходы от роста цен на нефть, но не нивелировали их. По данным Международного энергетического агентства, в марте и апреле Россия получила значительно более высокие доходы от экспорта нефти.

В то же время в России, несмотря на растущее понимание того, что война — это болото, нет никаких признаков того, что Путин смягчает свои военные цели.

«Умная, рациональная версия Путина» могла бы рассчитать, что лучше урегулировать конфликт в этом году, добиваясь максимальных уступок от президента Трампа — таких как отмена американских санкций и признание Америкой аннексии Крыма Россией — до промежуточных выборов в США, сказал Габуев.

«Проблема в том, что Россией руководит упрямый человек, который, похоже, до сих пор верит, что Украина рухнет. Поэтому война, вероятно, будет продолжаться», — говорит он.

Война в Украине — последние прогнозы

