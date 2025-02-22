"Судьбу Украины будет решать Венгрия": Орбан сказал, какая роль предназначена нашей стране

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу, 22 февраля, заявил, что от его страны зависит, станет ли Украина членом Европейского союза.

Об этом пишет The Washington Post.

Выступая в Будапеште с ежегодной речью перед узким кругом членов и сторонников партии Орбан заявил, что Украина была и будет "буферной зоной" между Россией и странами НАТО. Авторы статьи отмечают, что эти высказывания свидетельствуют об усилении враждебной позиции Орбана по отношению к Украине.

"Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом Европейского Союза. А вступление Украины уничтожит венгерских фермеров. И не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", – заявил Орбан.

Орбан, считающийся ближайшим "другом Путина" в Европе, был главным препятствием в усилиях ЕС по оказанию помощи Украине в войне. Он часто критиковал и угрожал наложить вето на санкции ЕС против России, но в конечном итоге всегда голосовал за них, отмечает издание.

В своей субботней речи венгерский премьер также поставил под сомнение государственность Украины, заявив, что Россия начала войну "даже не из-за Украины, а из-за территории под названием Украина", которая раньше была буферной зоной между НАТО и РФ, а теперь оказалась под влиянием НАТО.

"Украина, или то, что от нее останется, снова станет буферной зоной. Она никогда не станет членом НАТО", – заявил Виктор Орбан.

Напомним, Орбан сделал заявление о завершении войны России против Украины. По его мнению, это может произойти раньше, чем через полгода. Скандальный политик считает, что Трамп может очень быстро прекратить войну.

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