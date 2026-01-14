Судно из Ирана тонет в Каспийском море: оно возило снаряды в РФ

МИД Туркменистана подтвердил катастрофу судна, предположительно возившего снаряды в РФ / © Фото из открытых источников

Реклама

В Каспийском море потерпело крушение иранское грузовое судно Rona, которое могло перевозить оружие в Россию.

О крушении судна сообщило Министерство иностранных дел Туркменистана.

На борту находились 14 граждан Индии и Ирана, все они спасены.

Реклама

Согласно данным отслеживания, сухогруз Rona с октября 2024 по декабрь 2025 20 раз заходил в порты Астрахани, Махачкалы и Азова. Он ходил туда из иранских портов Амирабад и Анзели.

По информации российского Телеграмм-канала Важные истории, в момент аварии этот сухогруз выполнял рейс в Астрахани.

В 2023 году расследователи CNN установили, что между Астраханью и Амирабадом из Анзели проходит основной маршрут вероятных морских поставок оружия из Ирана в РФ. Журналисты The Wall Street Journal добавили, что таким образом в Россию попадают сотни тысяч артиллерийских снарядов и других видов боеприпасов, попадающих на войну против Украины.

Напомним, что в Иране продолжаются самые большие за 50 лет протесты. По данным правозащитных организаций Iran Human Rights и Iran International, за 16 дней антиправительственных общенациональных протестов там могли погибнуть тысячи человек.