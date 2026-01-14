- Дата публикации
Судно из Ирана тонет в Каспийском море: оно возило снаряды в РФ
В Каспии затонуло судно, 20 раз, которое курсировало между Ираном и РФ и могло перевозить для оккупантов оружие.
В Каспийском море потерпело крушение иранское грузовое судно Rona, которое могло перевозить оружие в Россию.
О крушении судна сообщило Министерство иностранных дел Туркменистана.
На борту находились 14 граждан Индии и Ирана, все они спасены.
Согласно данным отслеживания, сухогруз Rona с октября 2024 по декабрь 2025 20 раз заходил в порты Астрахани, Махачкалы и Азова. Он ходил туда из иранских портов Амирабад и Анзели.
По информации российского Телеграмм-канала Важные истории, в момент аварии этот сухогруз выполнял рейс в Астрахани.
В 2023 году расследователи CNN установили, что между Астраханью и Амирабадом из Анзели проходит основной маршрут вероятных морских поставок оружия из Ирана в РФ. Журналисты The Wall Street Journal добавили, что таким образом в Россию попадают сотни тысяч артиллерийских снарядов и других видов боеприпасов, попадающих на войну против Украины.
Напомним, что в Иране продолжаются самые большие за 50 лет протесты. По данным правозащитных организаций Iran Human Rights и Iran International, за 16 дней антиправительственных общенациональных протестов там могли погибнуть тысячи человек.