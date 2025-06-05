Судно с электромобилями из Китая бросили посреди океана: что произошло

Судно Morning Midas с китайскими электромобилями загорелось в Тихом океане / © Associated Press

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Судно, которое перевозило около 3000 автомобилей из Китая в Мексику, было брошено посреди Тихого океана после пожара. Среди автомобилей было около 800 электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg

По данным Береговой охраны США, пожар на борту судна Morning Midas произошел примерно в 300 милях к югу от острова Адак на Аляске.

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Экипаж начал мероприятия по тушению пожара, но пламя не удалось взять под контроль. На помощь были направлены спасатели

Береговая охрана США эвакуировала всех 22 членов экипажа, переместив их на соседнее торговое судно.

Представитель компании, которая зафрахтовала судно, отказался комментировать, кому принадлежат транспортные средства.

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, Morning Midas, построенный китайской компанией Xiamen Shipbuilding Industry Co, вышел из порта Яньтай 26 мая. До этого он заходил в два других китайских порта: Наньша на юге и Шанхай.

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Согласно отчету страхового гиганта Allianz, использование литий-ионных аккумуляторов в электромобилях создает новый риск для мировой судоходной отрасли, особенно учитывая стоимость транспортных средств на борту крупнейших судов для перевозки автомобилей.

Пожары, связанные с электромобилями, часто труднее потушить. Условия плотно упакованного грузового судна, перевозящего автомобили, приводят к ограниченной вентиляции, что может быстро усилить нагрев. Замкнутая среда со стальной обшивкой значительно усложняет тушение пожаров и спасательные операции.

Кроме того, когда электромобиль горит, это длится дольше, и огонь становится горячее. Пламя может ускоряться из-за цепных реакций и быстро выйти из-под контроля.

Напомним, недавно в Северной Корее произошла авария с военным кораблем, когда его спускали на воду.

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