Судно с опасным российским грузом вошло в пролив Ла-Манш: какую угрозу представляет корабль

Несколько портов разных европейских стран, в частности Литвы, отказали судну в доступе.

Грузовое судно, перевозящее 20 тысяч тонн потенциально взрывоопасной аммиачной селитры из российского города Кандалакша в Мурманской области, вошло в пролив Ла-Манш, разделяющий Францию и Великобританию.

Об этом сообщил французский телеканал BFM TV.

Грузовое судно длиной 183 метра, принадлежащее мальтийской компании Ruby Enterprise, еще 22 августа вышло из российского порта и почти сразу попало в сильный шторм. На короткое время судну предоставили убежище в норвежском порту, но с 4 сентября ему пришлось снова выйти в открытое море.

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С тех пор уже несколько портов разных европейских стран, в частности Литвы, отказали судну в доступе к доку. Это объясняется тем, что грузовое судно повреждено штормом, а его груз, несмотря на то, что аммиачная селитра регулярно используется как удобрение, обладает высоким взрывоопасным потенциалом.

"Это плавающая бомба... По моему мнению, это угроза безопасности на море и прибрежному населению, чтобы минимизировать риск, нам придется рассмотреть возможность перекачки небольших количеств аммиачной селитры на небольшие лодки", — сказал в комментарии телеканалу специалист по управлению промышленными рисками Пол Пулен .

Спикер морской префектуры Манш Этьен Баджио заверил, что ситуация под контролем.

“Мы следим [за судном]. Есть прямые связи с британскими властями и судовладельцем, что позволит нам чрезвычайно быстро вмешаться, если это будет необходимо”, – утверждает он.

При этом необходимую помощь грузовому судну, если возникнет такая потребность, будет оказываться в открытом море, заход в порт не планируется.

Марк Форгионе, генеральный директор Чартерного института экспорта и международной торговли, указывает на огромные экологические риски в случае аварии.

На Мальте, конечном пункте назначения грузового судна Ruby, власти уже предупредили, что кораблю не разрешат причалить, пока на его борту будет аммиачная селитра.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту ливанской столицы Бейрут прогремели два мощных взрыва, образовавших над городом грибовидное облако. По данным правительства Ливана, в порту взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения необходимых мер безопасности.

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