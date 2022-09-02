Судно с украинским зерном село на мель во время прохода через Босфор: фото

Из-за аварийной ситуации на судне, которое перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы, движение по проливу было перекрыто.

В четверг, 1 сентября, судно Lady Zehma, вышедшее из морского порта Черноморск с грузом украинского зерна, село на мель в Стамбуле. Из-за этого движение проливом Босфор было перекрыто.

Об этом сообщили в турецком Генеральном управлении береговой безопасности, опубликовав фото соответствующие.

В ведомстве отметили, что 173-метровое грузовое судно Lady Zehma перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы в итальянский город Равенна. Решение посадить его на мель было принято осознано, поскольку у судна отказало руль.

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Четыре буксира береговой безопасности отправили на место происшествия для оказания необходимой помощи.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 миллиона тонн продовольствия было экспортировано морским путем из трех украинских портов.

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