Судно с украинской кукурузой уселось на мель в египетском Суэцком канале: что известно

Судно уже продолжило движение.
Грузовое судно MV Glory, которое везет более 65 тысяч метрических тонн кукурузы из Украины в Китай, утром 9 января села на мель в египетском Суэцком канале.
Об этом сообщают Reuters и Associated Press.
Грузовое судно пытались сдвинуть с места три канальных буксира. Глава администрации канала Усама Рабия сообщил, что сухогруз не влияет на навигацию.
По его словам, которые привел телеканал Al Arabiya, судно якобы "немного село на мель" в южной части канала и "находилось на плаву".
По данным СМИ, судно уже удалось снять с мели и оно продолжило движение.
Что привело к инциденту, не сообщается. АР отмечает, что причиной инцидента могли стать плохие погодные условия в северных провинциях Египта.
Напомним, подобный инцидент произошел 7 августа. Судно с украинской кукурузой покинуло Украину и пересекло Черное море согласно соглашению военного времени. Но вынуждено было стать на якорь в Средиземном море близ Турции и изменить свой статус.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора". В результате суда вынуждены ждать своей очереди по 3-5 недель, а несколько миллионов тонн украинской агропродукции вообще ежемесячно недоэкспортируется.
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