Судно "теневого флота" РФ передадут Украине: что перевозил корабль Caffa

Судно «Caffa», входящее в состав «теневого флота» РФ / © скриншот с видео

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Швеция передаст Украине конфискованное грузовое судно российского «теневого флота» Caffa, которое, по подозрениям украинской стороны, использовалось для перевозки зерна, похищенного с временно оккупированных территорий. Соответствующее решение вступило в силу после того, как Верховный суд Швеции отклонил апелляцию судовладельца.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на документы шведского суда, полученные агентством AFP.

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По информации издания, 4 августа Верховный суд Швеции отклонил апелляцию компании Caffa Shipping Ltd, которой принадлежит 96-метровое судно Caffa. Компания пыталась заблокировать передачу судна Украине, однако суд поддержал решение двух нижестоящих инстанций, которые согласились удовлетворить запрос украинской стороны.

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Как отмечает Euractiv, это открывает путь к передаче судна Киеву и может стать важным международным прецедентом в борьбе с незаконным вывозом украинского имущества с оккупированных территорий.

Судно перевозило похищенное зерно

По словам уполномоченного Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, компания Caffa перевозила похищенное в Украине зерно и неоднократно использовалась для незаконного вывоза сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий.

По его данным, в июле 2025 года судно вывезло зерно из порта Севастополя в оккупированном Крыму, после чего доставило груз в сирийский порт Тартус.

Издание напомнило, что российский «теневой флот» состоит из судов, используемых для обхода западных санкций. Это преимущественно старые корабли с непрозрачной структурой собственности, недостаточным страхованием и сомнительным техническим состоянием.

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Судно задержали у берегов Швеции

Как сообщает Euractiv, судно Caffa, ходившее под фальшивым флагом Гвинеи, 6 марта направлялось в Санкт-Петербург, когда вблизи города Треллеборг на его борт высадились вооруженные сотрудники шведской полиции.

Шведские власти действовали на основании запроса Украины о международной правовой помощи, поскольку судно является объектом уголовного расследования украинских правоохранительных органов. В окружном суде Истада отметили, что на борту находились 11 членов экипажа, десять из которых были гражданами России.

Исторический прецедент

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение шведского суда, назвав его знаковым.

«Это знаковое решение создает важный прецедент, демонстрируя, что решительные действия правоохранительных органов и прокуратуры в сочетании с независимой и беспристрастной судебной системой могут воплотить принцип неотвратимости наказания в ощутимые результаты», — написал он в соцсети X.

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По данным шведского телеканала TV4, это первый случай, когда шведский суд вынес решение о передаче Украине российского судна, которое подозревается в перевозке зерна, незаконно вывезенного с временно оккупированных украинских территорий.

Напомним, недавно итальянские военные при поддержке союзников провели операцию против судна российского «теневого флота» в Средиземном море. Спецназовцы высадились с вертолета на танкер «Toa Payoh», который находится под санкциями Европейского Союза. Операция прошла при поддержке греческого военного корабля и польского морского патрульного самолета.

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