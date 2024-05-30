Судья Европейского суда по правам человека ответил, когда приступят к рассмотрению индивидуальных жалоб против РФ

ЕСПЧ будет в ближайшее время рассматривать индивидуальные жалобы против России.

Европейский суд по правам человека приступит к слушанию индивидуальных жалоб против Российской Федерации после рассмотрения межгосударственных исков Украины и России.

Об этом сообщил судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский в интервью Укринформу.

"Во время войны многие права человека оказываются под угрозой. Жалобы пошли на нарушение права на жизнь, запрет пыток и других видов ненадлежащего обращения и отсутствие эффективного расследования этих нарушений. Жалуются на нарушение права собственности, нарушение права на свободу и личную неприкосновенность. Вот такой примерный и неисчерпаемый перечень. ЕСПЧ отнюдь не заинтересован в затягивании этих дел, и до них дойдет очередь после разрешения межгосударственных исков Украины и России", — сказал он.

По словам Гнатовского, ранее была объявлена позиция ЕСПЧ, что сначала нужно решить системные вопросы.

"То есть какое государство, в какой период и за какие события ответственно. Это лучше выяснить глобально, через межгосударственные дела. А после них уже будет рассмотрение индивидуальных заявлений", — добавил он.

Гнатовский также ответил на вопрос, когда можно ожидать решения по делу нарушений Россией прав человека после оккупации Крыма в 2014 году, которую ЕСПЧ начал рассматривать только в декабре 2023 года и принял решение о приемлемости этого дела.

"Я не могу назвать конкретную дату, но президент ЕСПЧ Шифра О'Лири на своей ежегодной пресс-конференции сообщила, что надеется, что Суд примет это решение в ближайшее время и оно будет обнародовано", — сказал он.

После этого, добавил судья, по индивидуальным делам, связанным с оккупацией Крыма, уже не будет никаких препятствий. Сейчас это дело – не единственный межгосударственный иск. Далее в очереди ЕСПЧ дело "Украина и Нидерланды против Российской Федерации".

"По этому делу к жалобам, которые касались событий в восточных областях Украины в 2014-2015 годах, присоединили новую жалобу Украины, которая касается событий после широкомасштабного российского вторжения. И таким образом одним процедурным решением сэкономили до 10 лет продолжительности рассмотрения, если учесть опыт предыдущих межгосударственных дел. Уже на этапе рассмотрения по существу жалоб о событиях 2014-2015 годов Суд рассмотрит и приемлемость всех жалоб по событиям, произошедшим после 24 февраля 2022 года", — сообщил судья.

Напомним, украинец, подвергшийся пыткам российские оккупанты, подал беспрецедентную юридическую жалобу против РФ в суд в Аргентине. Это дело может стать первым случаем рассмотрения военных преступлений России в Украине за пределами Европы и США, используя принцип универсальной юрисдикции.

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