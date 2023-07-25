Судья, распространявшая теорию заговора про сбитие MH17, подала в отставку

В Гааге судья, желавшая повлиять на процесс по сбитию самолета рейса MH17, ушла в отставку.

Судья, пытавшаяся повлиять на судебный процесс по делу об сбитеи самолета рейса MH17, который проходит в Нидерландах, подала в отставку.

Об этом пишет NOS.

"Судья, пытавшаяся повлиять на процесс MH17, подала в отставку", — говорится в сообщении.

Известно, что судья работала советником в суде в Гааге. Ее брат написал книгу (под псевдонимом), в которой утверждает, что рейс MH17 2014 года не был сбит российской ракетой, как пришли к выводу Совет по безопасности Нидерландов и прокуратура, что было подтверждено решением суда.

В этом месяце судья получила выговор от Верховного суда за попытку донести теорию заговора своего брата до судей, которые вели уголовный процесс.

Брат женщины заявил в своей книге, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой. Судья раздала книгу своего брата судьям и прокурорам по делу MH17.

Женщина назвала выводы Нидерландского совета безопасности и прокуратуры "преднамеренным и прозрачным сокрытием", а некоторые данные назвала "манипуляцией и ложью".

Верховный суд постановил, что ее решение подорвало доверие к авторитету и беспристрастности судебной системы. Факт сбития рейса MH17 с российской ракеты Бук подтвердил суд в Гааге в ноябре. В результате крушения 2014 года погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.

Дисциплинарные меры применяются к судьям очень редко. Верховный суд является органом, принимающим решение по этому вопросу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал постановление Окружного суда Гааги по делу о сбитом самолете MH17.

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