Судья заблокировала указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения

Судебный запрет будет действителен, пока будет продолжаться судебный процесс против приказа.

В США вторая федеральная судья Дебора Бордман заблокировала исполнительный указ президента Дональда Трампа, направленный на отмену гражданства по праву рождения. Судья сказала, что указ, вероятно, неконституционный и "противоречит 250-летней истории гражданства нашей страны по рождению".

Об этом сообщает CNN.

Общенациональный предварительный судебный запрет от Бордман – веское решение против указа Трампа, которое быстро встретилось с юридическими обжалованиями и несколько дней спустя было приостановлено отдельным судьей.

"(Приказ – ред.) противоречит понятной формулировке 14-й поправки, противоречит 125-летнему обязательному прецеденту Верховного суда и противоречит 250-летней истории гражданства нашей страны по рождению. Ни один суд в стране никогда не одобрял интерпретацию президента. Этот суд не будет первым", – заявила Бордман.

Рассматриваемое дело возбудили пятеро беременных в Мэриленде, на чьих младенцев может повлиять приказ Трампа, и две группы защиты прав иммигрантов.

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Как заявила судья, судебный запрет должен применяться по всей стране, чтобы предоставить огромным группам "полное облегчение".

"Правительство не пострадает от предварительного судебного запрета, препятствующего исполнению исполнительного приказа, который, вероятно, будет признан неконституционным", — сказала Бордман.

Судебный запрет, который будет действовать, пока будет продолжаться судебный процесс против приказа, вероятно, будет обжалован администрацией в федеральном апелляционном суде в Ричмонде, что позволит в конце концов передать дело в Верховный суд.

По всей стране продолжаются несколько других обжалований приказа. Судьи в других штатах собираются рассмотреть подобные судебные запреты позже на этой неделе. Юридические эксперты сказали, что вполне вероятно, что дело в конце концов придет в высокий суд для пересмотра.

Когда Бордмен зачитывала свое постановление, она сказала, что "гражданство является самым ценным правом, прямо гарантированным 14-й поправкой к Конституции", и отметила "непоправимый ущерб", который нанесет указ Трампа, если ему разрешат вступить в силу в ближайшие недели.

"Дети, которые подпадают под действие приказа, будут лишены прав и предпочтений граждан США, а их родители столкнутся с нестабильностью и неопределенностью статуса гражданства своих нерожденных детей", — сказала судья.

В свою очередь юрист, представляющий администрацию Трампа, Эрик Гамильтон утверждал, что авторы 14-й поправки не собирались "создать лазейку", которой могут воспользоваться временные посетители или иммигранты без документов. Он сказал, что блокировать приказ было бы преждевременно, поскольку федеральные агентства не смогли начать разрабатывать конкретную политику по отношению к нему после того, как он был приостановлен вскоре после подписания президентом. Но это не убедило судью.

Напомним, 20 января Трамп подписал указ, предусматривающий, что федеральное правительство не будет "выдавать документы о признании гражданства Соединенных Штатов" каким-либо детям, рожденным на американской земле от родителей, находившихся в стране нелегально или находившихся в штатах на законных основаниях, но временно".