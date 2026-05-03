Сумасшедший пассажир попытался ворваться в кабину пилотов: чем закончилось

Самолет авиакомпании United Airlines / © Associated Press

Американская авиакомпания United Airlines объявила чрезвычайное положение на борту самолета после того, как сумасшедший пассажир напал на бортпроводницу и попытался ворваться в кабину пилотов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел вечером в субботу, 2 мая, на рейсе United 1837 в аэропорту Ньюарк Либерти в Нью-Джерси. Самолет летел из Пуэрто-Платы, Доминиканская Республика, в Ньюарк и приземлился примерно в 17:21.

На аудиозаписи, распространявшейся после инцидента, было слышно, как сотрудники аэропорта предупредили авиадиспетчеров о том, что пилот United срочно просит машины экстренной помощи встретить их на взлетно-посадочной полосе.

«Пилот хочет объявить чрезвычайную ситуацию, похоже, кто-то только что напал на одну из наших бортпроводниц», — сказал сотрудник аэропорта.

Он добавил, что нападавший «пытался попасть в кабину пилотов», после чего пилот включил радиосвязь и призвал полицию немедленно прибыть на место происшествия.

«Мы просим немедленно открыть выход на посадку, и нас должны встретить правоохранители. Кто-то пытался открыть нашу дверь», — сказал он.

Виновник инцидента был задержан на месте происшествия.

В полиции сообщили, что 48-летнего подозреваемого доставили в местную больницу для психиатрической экспертизы.

По словам официальных лиц, один человек на борту самолета получил повреждения, но отказался от медицинской помощи на месте, о других пострадавших не сообщалось.

Авиакомпания United Airlines подтвердила инцидент, сообщив, что местные правоохранители встретили рейс United 1837 после его запланированного прибытия в международном аэропорту Ньюарка, чтобы задержать беспокойного пассажира.

«Мы благодарны нашему экипажу за их усилия, направленные на обеспечение безопасности других членов экипажа и наших клиентов», — говорится в заявлении.

