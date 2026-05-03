- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 511
- Время на прочтение
- 2 мин
Сумасшедший пассажир попытался ворваться в кабину пилотов: чем закончилось
Пилот пассажирского рейса в США попросил срочно встретить самолет машинами экстренной помощи на взлетно-посадочной полосе.
Американская авиакомпания United Airlines объявила чрезвычайное положение на борту самолета после того, как сумасшедший пассажир напал на бортпроводницу и попытался ворваться в кабину пилотов.
Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел вечером в субботу, 2 мая, на рейсе United 1837 в аэропорту Ньюарк Либерти в Нью-Джерси. Самолет летел из Пуэрто-Платы, Доминиканская Республика, в Ньюарк и приземлился примерно в 17:21.
На аудиозаписи, распространявшейся после инцидента, было слышно, как сотрудники аэропорта предупредили авиадиспетчеров о том, что пилот United срочно просит машины экстренной помощи встретить их на взлетно-посадочной полосе.
«Пилот хочет объявить чрезвычайную ситуацию, похоже, кто-то только что напал на одну из наших бортпроводниц», — сказал сотрудник аэропорта.
Он добавил, что нападавший «пытался попасть в кабину пилотов», после чего пилот включил радиосвязь и призвал полицию немедленно прибыть на место происшествия.
«Мы просим немедленно открыть выход на посадку, и нас должны встретить правоохранители. Кто-то пытался открыть нашу дверь», — сказал он.
Виновник инцидента был задержан на месте происшествия.
В полиции сообщили, что 48-летнего подозреваемого доставили в местную больницу для психиатрической экспертизы.
По словам официальных лиц, один человек на борту самолета получил повреждения, но отказался от медицинской помощи на месте, о других пострадавших не сообщалось.
Авиакомпания United Airlines подтвердила инцидент, сообщив, что местные правоохранители встретили рейс United 1837 после его запланированного прибытия в международном аэропорту Ньюарка, чтобы задержать беспокойного пассажира.
«Мы благодарны нашему экипажу за их усилия, направленные на обеспечение безопасности других членов экипажа и наших клиентов», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее пассажирка рейса Delta Air Lines неожиданно родила здоровую девочку прямо на борту самолетаза считанные минуты до приземления.