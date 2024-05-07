Сумка Chanel, коньяк и динозавр: Си Цзиньпин и Макрон обменялись подарками во время встречи — СМИ

Это первый визит китайского лидера Си Цзиньпина в ЕС за последние пять лет.

Глава КНР Си Цзиньпин был принят с почестями в Париже. Французский президент Эммануэль Макрон предложил ему серию подарков, среди которых – бутылка коньяка, сумка Chanel, книги Виктора Гюго.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Отмечается, что лидер Франции подарил президенту Китая черную кожаную сумку Chanel, вазу, сделанную в Амбуазе (Эндр и Луара) французским художником, бутылку коньяка, несколько книг Виктора Гюго и китайско-французский словарь 1742 года.

"Я знаю, что вы очень любите Виктора Гюго, вы часто отдавали ему должное", — сказал президент Франции Си.

Как пишет издание, Макрон подарил Си бутылки коньяка, чтобы поблагодарить его за то, что он не ввел временные таможенные налоги на этот алкоголь.

Другое информационное агентство La Voix du Nord добавляет, что в ответ китайский лидер также передал подарки Макрону. Хоа перечень не разглашается, но на фотографиях AFP видны книги, картины, а также изображение того, что походило на анхиорниса, маленького пернатого динозавра, жившего в Китае в доисторические времена.

Напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин поддержал идею Макрона по Олимпийскому перемирию.

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