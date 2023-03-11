Сунак хочет использовать коронацию Чарльза ІІІ для налаживания отношений с Китаем — The Times

В Великобритании на коронацию Чарльза ІІІ планируют пригласить китайского чиновника с целью наладить отношения между Лондоном и Пекином.

Об этом говорится в материале The Times.

Как передает издание, британские чиновники надеются, что коронация, где будут присутствовать чиновники со всего мира, предоставит возможность для проведения переговоров с Китаем.

Несмотря на это, в Лондоне не ожидают, что на церемонию приедет президент КНР Си Цзиньпин. Вероятно, Пекин будет представлять бывший министр иностранных дел Ван И.

Отмечается, что он уже встречался с главой британского Форин-офиса Джеймсом Клеверли во время Мюнхенской конференции безопасности в рамках своего недавнего европейского турне.

В Британии также считают, что коронация может дать возможность более предметным переговорам без давления атмосферы официальной встречи.

Накануне стало известно, что Китай в течение 2022 года сохранял торговые отношения с находящимися под санкциями российскими оборонными компаниями, несмотря на свое декларирование поддержки территориальной целостности Украины и предложение "мирного плана".

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