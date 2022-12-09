Сунак пообещал в ближайшее время передать Украине новые системы ПВО против ракетных атак РФ

"Великобритания думает об украинском народе, который продолжает защищать свою страну в течение зимы", сказал Сунак.

Премьер-министр Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора в пятницу, 9 декабря, с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал отправить в ближайшее время новые средства ПВО.

Об этом говорится в прессрелизе по итогам разговора двух политиков, опубликованном на сайте британского правительства.

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"Лидеры обсудили новую волну нападений России на критически важную национальную инфраструктуру в Украине. Премьер-министр отдал должное успеху Вооруженных сил Украины в перехвате десятков потенциально разрушительных ракет на этой неделе и отметил, что Великобритания думает об украинском народе, который продолжает защищать свою страну в течение зимы.Обновляя последние поставки летальной помощи из Великобритании, премьер-министр сказал, что в ближайшие недели поступит больше зенитного оружия и ракет ПВО малой дальности", — сказано в заявлении.

В ходе разговора премьер-министр подчеркнул, что Путин должен вывести свои войска, прежде чем можно будет рассмотреть любое соглашение.

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фрагмент видео их телефонного разговора и подписал: "Как друзьям и союзникам нам жизненно важно поддерживать постоянный диалог".

Напомним, что в конце ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал увеличить военную помощь Украине в следующем году.

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