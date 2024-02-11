Сунак прокомментировал оправдание Путина в интервью Карлсону по поводу вторжения в Украину

Аргументы российского президента Владимира Путина, которыми он пытается оправдать свое вторжение в Украину, смешны.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет Sky News.

Во время интервью Путин традиционно повторил тезисы о том, что развязал войну против Украины якобы для защиты русскоязычных и для того, чтобы страна не представляла угрозу России путем вступления в НАТО.

"Россия совершила незаконное, неспровоцированное вторжение в Украину. Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо стояла на стороне Украины", – сказал глава британского правительства.

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Он отмечает, нельзя позволить, чтобы агрессивное поведение оставалось неконтролируемым.

"Британия продолжит поддерживать Украину" сколько будет нужно ", — заверил глава британского правительства.

Напомним, на днях скандальный американский журналист Такер Карлсон все-таки взял интервью у Путина. 5-минутный анонс их разговора поднял на уши людей по всему миру. Но полное интервью точно пошло не по плану, и даже пророссийский журналист едва выдержал Путина. В течение двух часов Карлсон был растерян и не мог перебить диктатора, когда тот откровенно лгал, путал фамилии и рассказывал о теории заговоров.

В то же время аналитики ISW объяснили, что означают последние заявления Кремля о переговорах с Западом.

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