Супер-Эль-Ниньо может испортить отпуск: какие популярны зимние курорты в зоне риска

Супер-Эль-Ниньо принесет засуху, пожары и ливни

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Сильный Эль-Ниньо уже сформировался в Тихом океане и, по прогнозам, будет усиливаться до конца 2026 года, влияя на температуру и количество осадков в разных частях света. Для туристов это означает, что зимой привычные курортные направления могут столкнуться не только с жарой, но и с засухой, лесными пожарами, сильными ливнями или проблемами с качеством воздуха.

Об этом пишет Daily Mail.

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Как сообщает Всемирная метеорологическая организация, Эль-Ниньо почти со стопроцентной вероятностью будет сохраняться до февраля 2027 года, а его дальнейшее усиление способно существенно нарушить погодные нормы в разных регионах.

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Юго-Восточная Азия

Одним из регионов, где туристам следует внимательнее следить за прогнозами, является Индонезия. На Бали и в других частях страны ожидается более длительный и более сухой сезон, а продолжительная жара вместе с дефицитом осадков может усугубить проблемы с водой и повысить риск пожаров.

Пожар уже охватывает отдельные районы Суматры и Калимантана. Дым может распространяться далеко за пределы очагов возгорания и ухудшать качество воздуха в других частях Юго-Восточной Азии, в частности, в Сингапуре и Куала-Лумпуре.

Для туристов это означает дополнительный фактор риска: солнечная погода сама по себе не гарантирует комфортного отдыха, если воздух загрязнен дымом.

В то же время, на юге Таиланда и во Вьетнаме ситуация может быть противоположной. Уменьшение количества осадков, часто сопровождаемое Эль-Ниньо в этом регионе, способно принести больше сухих и солнечных дней, в частности на популярных курортах Пхукета и Фукуока.

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Австралия и Новая Зеландия

Австралия традиционно привлекает туристов зимой, ведь в это время в Южном полушарии продолжается лето. Однако Эль-Ниньо исторически связывают с более сухой погодой в центральных и восточных районах Австралии, более высокими температурами и повышением пожарной опасности.

Австралийское Бюро метеорологии объясняет , что Эль-Ниньо часто приносит меньше осадков в центральную и восточную части страны, хотя конкретные последствия зависят и от других климатических факторов.

Для туристов наиболее ощутимым последствием может стать рост пожарной опасности на юго-востоке Австралии. Особенно это важно для тех, кто планирует длительные автомобильные поездки или маршруты через несколько регионов.

Отдельно следует учитывать температуру океана. Чрезмерно теплая морская вода создает стресс для кораллов и может вызвать их обесцвечивание, что потенциально влияет на популярные места для снорклинга и дайвинга.

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В Новой Зеландии туристам следует готовиться к более сильным и продолжительным ветрам, которые могут создавать проблемы с транспортом. На западном побережье и Южном острове более влажные условия могут быть более вероятными, тогда как Окленд, Гокс-Бэй и Кентербери могут столкнуться с повышенным риском засухи, пожаров и ограничений на использование воды.

Карибы могут получить неожиданное преимущество

Не для всех туристических направлений сильный Эль-Ниньо означает плохие новости. Одним из регионов, который может выиграть от такого погодного сценария, является Карибский бассейн.

Эль-Ниньо обычно подавляет активность атлантических ураганов, создавая менее благоприятные условия для формирования мощных штормов. В то же время риск ураганов не исчезает полностью, поэтому говорить о гарантированно спокойном сезоне нельзя.

Барбадос, Антигуа и Сент-Люсия могут оставаться привлекательными направлениями после завершения основного сезона атлантических ураганов.

А вот на другой стороне Тихого океана картина противоположна. Эль-Ниньо часто приносит больше осадков в южные районы США, в частности в Калифорнию, а север Перу и Эквадор могут столкнуться с необычно сильными дождями.

Что ждет туристов в Африке

В Южной Африке Эль-Ниньо обычно связан с более сухими условиями. Для туристов это может означать много солнечных дней в ЮАР, Намибии и Ботсване, но для природы такая погода имеет другую сторону.

Длительная засуха создает давление на запасы воды, растительности и диких животных. Поэтому условия для сафари могут оказаться не такими благоприятными, как кажется по одному лишь прогнозу солнечной погоды.

Другой сценарий возможен в Восточной Африке. Эль-Ниньо исторически связывают с усилением короткого сезона дождей в октябре-декабре в экваториальных районах Кении и Танзании.

После таких осадков саванны могут быстро стать зелеными, а в регион прибывает больше перелетных птиц. Для сафари это может сделать совсем другую картину, чем в засушливых районах юга континента.

Погода может удивить даже в благоприятных направлениях

Американский Центр прогнозирования климата предупреждает , что вероятность очень сильного Эль-Ниньо осенью и зимой 2026-2027 годов превышает 90%, а именно явление продолжает усиливаться. По его оценке, в октябре-декабре есть 75% вероятности исторически сильного эпизода, который превысит показатели предыдущих событий, зафиксированных с 1950 года.

Однако это не означает, что погода в каждом конкретном туристическом городе обязательно будет экстремальной. Эль-Ниньо меняет вероятность определенных погодных условий, но не может предусмотреть погоду на конкретный день.

Поэтому сухая погода в Индонезии или Австралии может быть приятной для туриста в одном месте, но превратиться в проблему из-за пожаров и дефицита воды в другом. Также увеличение количества осадков может сделать восточноафриканские пейзажи более зелеными, но в то же время усложнить передвижение в отдельных районах.

Поэтому перед зимней поездкой следует проверять не только температуру на курорте, но и актуальные предупреждения о пожарах, качестве воздуха, осадках и состоянии транспортной инфраструктуры. И даже если направление в целом считается благоприятным во время Эль-Ниньо, окончательную картину лучше оценивать по свежему региональному прогнозу.

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