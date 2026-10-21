"Супер-Эль-Ниньо" может нанести рекордный ущерб: ученые предупредили об угрозе

Эль-Ниньо

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Мощное климатическое явление Эль-Ниньо, которое усиливается с июня 2026 года, может повлечь за собой резкое повышение уровня моря и масштабные затопления побережья. В некоторых регионах вода способна за один сезон подняться настолько, насколько обычно прогнозируется на несколько десятилетий.

Об этом сообщает UNILAD со ссылкой на исследователей климата и океана.

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По состоянию на 19 сентября, температура поверхности воды в центрально-восточной части Тихого океана превысила среднюю на 3,05°C, побив рекорд 2015 года в 3,02°C.

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По прогнозу Всемирной метеорологической организации, пик Эль-Ниньо ожидается в декабре, когда температурная аномалия может достигнуть 3,7°C. Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло заявила, что явление почти наверняка продлится до февраля 2027 года и может стать одним из самых мощных с 1950 года.

Каким регионам угрожают затопление

Океанолог Оксфордского университета Томас Монахан предупредил, что больше всего может пострадать побережье от Мексики до Эквадора. По его прогнозу, в течение одного сезона уровень моря там может временно подняться на величину, сравнимую с ожидаемым ростом за 40-50 лет.

На Галапагосских островах вода может подняться на 23-41 см, у побережья Перу и Эквадора — примерно на 33 см. Под угрозой также отдельные районы Калифорнии. Наивысшего уровня море, вероятно, достигнет в ноябре или декабре.

Климатолог Дэниел Свейн в комментарии New Scientist предупредил о возможных рекордных затоплениях.

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«Во многих районах, вероятно, будут происходить частые затопления побережья, которые могут быть сильными или рекордными, нанося значительные нарушения привычной жизни и, возможно, существенный ущерб», — отметил он.

В то же время последствия Эль-Ниньо могут отразиться и на сельском хозяйстве. Как предупредили в ВМО, аномально теплые зимы и весны увеличивают потребность в воде и могут снижать урожайность.

В частности, по словам представителя организации Себастьяна Грея, высокие температуры способны ускорять развитие пшеницы и сокращать урожай зерна, если жара приходится на чувствительные этапы роста.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что супер-Эль-Ниньо может повлиять на погоду зимой 2026-2027 годов. По прогнозам, климатическое явление может повлечь за собой заметные температурные колебания, сильные осадки и повысить риск паводков в некоторых регионах США. Последствия Эль-Ниньо могут отличаться в зависимости от региона, сезона и интенсивности самого явления.

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