Супер-яхта олигарха Путина прорвала блокаду в Ормузском проливе: подробности

Яхта / © Associated Press

Реклама

В разгар глобального энергетического кризиса и морской блокады одного из важнейших судоходных путей мира, роскошная супер-яхта Nord, связываемая с ключевым союзником Владимира Путина Алексеем Мордашовым, совершила переход через Ормузский пролив.

Об этом пишет BBC.

Супер-яхта Nord, стоимость которой оценивается более чем в 500 миллионов долларов, покинула Дубай в пятницу вечером и уже в воскресенье утром пришвартовалась в элитной марине Аль-Мудж в столице Омана, Маскате. По данным платформы Marine Traffic, судно под российским флагом стало одним из немногих, решившихся пересечь Ормузский пролив за последние месяцы.

Реклама

На борту 142-метрового гиганта, по данным издания Superyacht Times, расположены бассейн, вертолетная площадка и даже собственная подлодка. Официально владельцем яхты считается фирма, принадлежащая супруге Мордашова, хотя самого олигарха считают реальным обладателем судна. Пока неизвестно, находился ли сам Мордашов на борту во время прохождения опасной зоны.

Проход яхты Nord состоялся почти одновременно с переговорами на самом высоком уровне между Москвой и Тегераном. Иран продолжает ограничивать судоходство в Ормузском проливе. Это противостояние с США уже повлекло за собой резкий скачок цен: в понедельник нефть марки Brent выросла до 109 долларов за баррель.

Пока мировая экономика страдает блокадой, Владимир Путин принимал в Санкт-Петербурге иранскую делегацию. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высоко оценил «стратегические отношения» с РФ.

«Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. Мы благодарны за проявленную солидарность и приветствуем поддержку России в дипломатических вопросах», — написал Арагчи в своих соцсетях, добавив фото с рукопожатием Путина и Лаврова.

Реклама

Российский диктатор в свою очередь заявил, что иранский народ «мужественно борется» за свой суверенитет перед лицом давления со стороны США и Израиля.

Алексей Мордашов, состояние которого Forbes оценивает в 37 миллиардов долларов, остается самым богатым человеком России. Будучи главой металлургического гиганта Северсталь, он находится под санкциями Великобритании, США и ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Напомним, что стало известно, что Россия продолжает активное сотрудничество с Ираном и, по данным украинской разведки, передавала Тегерану спутниковые снимки расположения военных баз США и других стратегически важных объектов на Ближнем Востоке.

Высшее военное и политическое руководство Ирана получало данные о критических объектах США, по меньшей мере, в 11 странах региона. Речь идет не только о военных базах, но и об аэропортах, нефтяных месторождениях и других стратегических локациях.

Реклама

Также 26 апреля Иран в очередной раз отверг переговоры с США и передал Штатам свое новое предложение.

Новости партнеров