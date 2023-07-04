Суперлуна: в Сети распространяются невероятные фото редкого явления в разных странах

В ночь на 3 июля в разных странах люди наблюдали суперлуну в небе. Именно в это время спутник максимально приблизился к Земле и был очень ярким. За редким явлением наблюдали со всех уголков мира. Теперь фото полной Луны распространяются по Сети.

В частности, о поне рассказывает BBC News.

Луна в июле оказалась на расстоянии всего 361 934 км от Земли, хотя обычно находится в 382 900 км от нас. Позже Луна вплотную приблизится к Сатурну.

Фото полной Луны

Полнолуние над Стоунхенджем, Англия, 4 июня 2023 года

Стоунхендж, Англия, 4 июня 2023 года. Фото: Stonehenge UK

Три дня (с 3 по 5 июля) жители нашей планеты будут наблюдать зрелищное астрономическое явление — суперлуну, или суперлуние.

В это время Луна в фазе полнолуния проходит ближайшую к Земле точку орбиты. В такие моменты он выглядит больше и ярче, чем обычно, и приобретает розовый и желтый оттенок.

Лунная луна в США

Нью-Йорк, США, 4 июня 2023 года Фото: Dan Martland

Супермесяц в небе над Ирландией

Балбригган, Ирландия, 4 июня 2023 года Фото: Sryan

Интересно, что полнолуние в июле называют "Грозовым" или "Оленьим" месяцем. Последнее название связано с тем, что именно в этот период у самцов оленей вырастают новые рога.

Супермесяц в США

Тахома, США, 4 июня 2023 года Фото: Steven.T.Luong

Сам же термин "супермесяц" впервые использовал астролог Ричард Нолле в 1979 году.

Золотая Луна

Корноулл, Англия, 4 июня 2023 года Фото: Stuart Cornell

Увидят ли редкое явление украинцы ? Безопасно ли наблюдать лунное затмение для глаз?

Для зрения опасно наблюдение за солнечным затемнением без необходимой защиты глаз. Свет от лунного затемнения гораздо слабее, поэтому наблюдать его можно без устройств.

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